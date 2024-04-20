Οι τρεις εταιρείες περιεχομένου για ενήλικες Pornhub, Stripchat και XVideos βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε η Κομισιόν σύμφωνα με το Reuters. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκπονήσουν εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο των περιεχομένων τους και να λάβουν μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους.

Οι τρεις εταιρείες, με βάση τον νέο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, χαρακτηρίστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουν επιπλέον δράσεις ώστε να απομακρύνουν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο από τις πλατφόρμες τους.

Η Pornhub και η Stripchat θα πρέπει να συμμορφωθούν στους νέους κανόνες -που είναι από τους πιο αυστηρούς- έως τις 21 Απριλίου και η XVideos έως τις 23 Απριλίου, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να ανταποκριθούν και σε επιπλέον υποχρεώσεις διαφάνειας, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διαφημίσεις, καθώς και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα των επισκεπτών.

Αν δεν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, οι εταιρείες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου τους.



Πηγή: skai.gr

