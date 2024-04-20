Παρεμβάσεις για να αρθούν στρεβλώσεις σε δύο μέτωπα της ελληνικής οικονομίας που βάζουν φρένο στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Η πρώτη αφορά το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη, το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στη χώρα μας συγκριτικά με αυτό της ΕΕ. Πρόκειται για δύο δομικά προβλήματα του ελληνικού οικονομικού μοντέλου, ο περιορισμός των οποίων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη δυναμική μεγέθυνσης της τα επόμενα χρόνια.

Φοροαπαλλαγές για συγχωνεύσεις

Στο πρώτο μέτωπο, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, έχει δρομολογηθεί ο σχεδιασμός νέου νόμου με μειώσεις φόρων και άλλα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν συγχωνεύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταξύ τους ή με άλλες μεγαλύτερες εταιρείες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο στόχος είναι να μεγαλώσει το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και έτσι να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Σήμερα, σχεδόν 800.000 εγχώριες επιχειρήσεις απασχολούν έως 10 εργαζόμενους και αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το 94,5% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι 92,3% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ.

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται είναι και κίνητρα για την διευκόλυνση εισαγωγής των συγχωνευμένων εταιρειών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου, όπως μεγαλύτερες εκπτώσεις δαπανών. Επίσης, μελετώνται φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές που θα τοποθετούν κεφάλαια στις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις καθώς και επέκταση των ετών φοροαπαλλαγής των κερδών καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η απασχόληση των γυναικών

Στο μέτωπο της απασχόλησης των γυναικών η Ελλάδα παραμένει στους ουραγούς της Ευρώπης. Με βάση τα στοιχεία, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στις ηλικίες 20-64 ετών κυμαίνεται στο 55% ενώ στους άνδρες φτάνει το 77%. Η ανεργία στις γυναίκες με τα βάση τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2023, ανέρχονταν στο 14,2% έναντι 8,4% των ανδρών.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που «λείπει» από την αγορά εργασίας την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη εργατικών χεριών σε κρίσιμους τομείς.

Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, να δοθούν κίνητρα που θα αφορούν την επιδότηση εισφορών ή μισθών για τις επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν γυναίκες. Το σχέδιο θα αφορά κυρίως την ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών που δεν έχουν ξαναεργαστεί και σε δεύτερο επίπεδο την επανένταξη γυναικών που έχουν βρεθεί εκτός της αγοράς και δεν μπορούν να επιστρέψουν είτε γιατί δεν βρίσκουν θέσεις ανάλογες των προσόντων τους είτε ικανοποιητικό μισθό.

Σημειώνεται ότι το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας επισημαίνεται σχεδόν σε όλες τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών ως ένα από τα σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

