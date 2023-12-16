Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 – 22 Δεκεμβρίου

Κατά την περίοδο 18 έως 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.593.659.939 ευρώ σε 5.901.178 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 18 έως 22 Δεκεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 18 έως 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 30,7 εκατ. ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 14.263.475 ευρώ σε 33.109 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

Στις 19 και 21 Δεκεμβρίου καταβληθούν 2.248.539.564 ευρώ σε 4.087.582 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2024

Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 6,1 εκατ. ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν.4778/21) μηνός Ιανουαρίου 2024 σε 15.500 συνταξιούχους

Στις 18 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 148.556.000 ευρώ σε 975.087 δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης

Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 102.800.900 ευρώ σε 730.550 δικαιούχους του επιδόματος προσωπικής διαφοράς

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

24 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.