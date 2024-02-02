Χαμηλότερο το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ τον Φεβρουάριο

Χαμηλότερες χρεώσεις για το «πράσινο» τιμολόγιο του Φεβρουαρίου σε σχέση με τον Ιανουάριο ανακοίνωσε το βράδυτης Πέμπτης η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα η τελική τιμή για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα είναι 12,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 13,635 σεντς τον Ιανουάριο) ενώ για υψηλότερη κατανάλωση η τιμή διαμορφώνεται στα 13,76 σεντς (από 14,595). Το νυχτερινό τιμολόγιο είναι 10,32 σεντς (από 11,155 τον Ιανουάριο).

Εντός της ημέρας αναμένονται τα τιμολόγια από το σύνολο των προμηθευτών, τα οποία θα δημοσιευτούν συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

