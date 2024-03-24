Έκρηξη κερδοφορίας και συνολικά ισχυρή εικόνα εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εταιρειών, γεγονός που ωθεί τους χρηματιστηριακούς αναλυτές στην εκτίμηση ότι οι εισηγμένες θα επιτύχουν την υψηλότερη κερδοφορία της τελευταίας 15ετίας, από το 2007, όταν τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 11,3 δισ. ευρώ.

Το 2023 τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10,4 δισ. ευρώ που πέτυχαν το 2022, ενώ οι χρηματοοικονομικές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό μετά το 2008 (4,49 δισ. ευρώ) και το 2007 (5,42 δισ. ευρώ).

Όπως τονίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές, με βάση τις 20 εισηγμένες εταιρίες που έχουν ανακοινώσει μεγέθη για το 2023, η κερδοφορία ξεπερνά τα 6,08 δις ευρώ ενώ η εκτίμηση για το σύνολο των μερισμάτων αρχίζει πλέον να «βλέπει» τα 4 δισ. ευρώ, καθώς αναμένεται να δώσουν μερίσματα και οι τράπεζες.

Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2023 ανήλθαν σε 3,645 δισ. ευρώ .

Χρονιά ρεκόρ, μετά το 2007 (11,3 δισ. ευρώ), ήταν για τα μεγέθη των ελληνικών εισηγμένων το 2022 και ανήλθαν στα 10, 4 δισ. παρά το πολύ δύσκολο τοπίο που επικράτησε στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της ενεργειακής και της πληθωριστικής κρίσης.

Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2021 ανήλθαν σε 4,08 δισ. ευρώ, το 2020 στα 0,67 δισ. ευρώ, το 2019 στα 0,84 δισ. ευρώ, το 2018 στα 1,59 δισ., το 2017 στα 2,38 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,71 δισ. ευρώ και το 2015 στα 0,86 δισ. ευρώ. To 2014 οι εισηγμένες παρουσίασαν ζημίες 3,05 δισ., το 2013 κέρδη 2,49 δισ.. το 2012 ζημίες 6,6 δισ. ευρώ, το 2011 ζημίες 7,4 δισ. ευρώ, το 2010 ζημιές 3,1 δισ. ευρώ, το 2009 κέρδη 3,8 δισ. ευρώ, το 2008 κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, το 2007 κέρδη 11,3 δισ. και το 2006 κέρδη 8,3 δισ. ευρώ.

Τα Μερίσματα

Με το ποσό των 2,93 δισ. ευρώ αντάμειψαν οι εισηγμένες εταιρείες τους μετόχους τους μέσα στο 2023.

Το 2009 οι εισηγμένες διέμειναν το ποσό των 2,96 δισ. ευρώ, ενώ κατά την τελευταία 15ετία το μεγαλύτερο ποσό καταγράφηκε το 2007 στα 5,42 δισ. ευρώ.

Το 2008 διέμειναν μερίσματα 4,49 δισ., το 2009 ανήλθαν στα 2,96 δισ. , το 2010 στο 1,82 δισ. ευρώ, το 2011 στα 1,19 δισ. ευρώ, το 2012 στα 0,82 δισ., το 2013 στα 0,57 δισ., το 2014 στα 0,74 δισ., το 2015 στα 0,85 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,05 δισ., το 2017 στα 1,34 δισ., το 2018 στα 1,3 δισ., το 2018 στα 1,3 δισ., το 2019 στα 2,2 δισ., το 2020 στα 1,79 δισ. και το 2021 στα 1,75 δισ.

Οι τράπεζες

Oι 4 "συστημικές" τράπεζες έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους να προχωρήσουν σε διανομές το 2023 μετά από μακρά χρονική περίοδο (2008) και υπόκεινται σε ρυθμιστική έγκριση. Εφόσον δοθεί το "πράσινο" φως και από τον SSM, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός του Απριλίου, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να δώσουν συνολικά μερίσματα 750 με 800 εκατ. ευρώ, από τα 3,6 δισ. ευρώ που ήταν τα καθαρά κέρδη του 2023.

Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, αν και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί τον Μάιο, εκτίμησε διανομή μερίσματος περίπου 9 σεντς ανά μετοχή και διανομή τουλάχιστον του 25% των κερδών του 2023.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, προανήγγειλε τη διανομή μερίσματος 25% κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση το διάστημα 2024-2026, ενώ για το τρέχον έτος επανέλαβε τη δέσμευση για διανομή 5 σεντς ανά μετοχή από τα κέρδη (20%) του 2023 υπό την αίρεση της έγκρισης του Επόπτη.

Στην Πειραιώς η διοίκηση "βλέπει" διανομή μερίσματος ύψους 10% από τα κέρδη του 2023, 25% από τα κέρδη του 2024 και 50% από τα κέρδη του 2025 και του 2026, ενώ η Εθνική θα ζητήσει από τον Επόπτη την έγκριση μερίσματος 25-30% από τα κέρδη του 2023.

Σύμφωνα με την Optima, η Eurobank στοχεύει να διανείμει μέρισμα ανά μετοχή 0,09 ευρώ, η Εθνική 0,36 ευρώ, η Alpha 0,05 ευρώ, η Πειραιώς 0,06 ευρώ και η Optima Bank 0,44 ευρώ, που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 4,8%.

Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2022 10,4

2021 4,08

2020 0,67

2019 0,84

2018 1,59

2017 2,38

2016 1,71

2015 0,86

2014 3,05 (ζημίες)

2013 2,49

2012 6,60(ζημίες)

2011 7,40(ζημίες)

2010 3,10(ζημίες)

2009 3,80

2008 5,70

2007 11,3

2006 8,30

Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2022 2,93

2021 1,75

2020 1,79

2019 2,20

2018 1,30

2017 1,34

2016 1,05

2015 0,85

2014 0,74

2013 0,57

2012 0,82

2011 1,19

2010 1,82

2009 2,96

2008 4,49

2007 5,42

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.