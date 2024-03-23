Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ το 2023 ο τζίρος του Airbnb

Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ ο τζίρος της βραχυχρόνιας µίσθωσης στη διάρκεια του 2023 και πλέον ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποιεί ισούται µε το 30% των εισπράξεων του ξενοδοχειακού κλάδου. Μάλιστα, το περασµένο έτος ο κλάδος της βραχυχρόνιας µίσθωσης ξεπέρασε σε δυναµικότητα κλινών τον ξενοδοχειακό, προσφέροντας τον περασµένο Ιούλιο 939.000 κλίνες σε 212.199 καταλύµατα. Από την πλευρά τους οι καταγεγραµµένες 10.047 ξενοδοχειακές µονάδες προσέφεραν 887.748 κλίνες. Τα έσοδα των ξενοδοχείων ανήλθαν σε 10,6 δισ. ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 22,5% σε σχέση µε το 2022, ενώ αξιοσηµείωτη είναι και η ανάκαµψη του κλάδου της κρουαζιέρας. Πέρυσι τα κρουαζιερόπλοια έφεραν στην Ελλάδα περίπου 7 εκατ. επισκέπτες.

Ο κύκλος εργασιών που παράγεται από τη φιλοξενία επισκεπτών σε καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και προσεγγίζει πλέον περίπου το 30% του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Μάλιστα η δυναμικότητα της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεών σε όρους διαθέσιμων κρεβατιών έχει πλέον ξεπεράσει την αντίστοιχη δυναμικότητα των ξενοδοχείων. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πέρυσι τον Ιούλιο οι διαθέσιμες κλίνες σε καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων ανήλθαν σε 939.000, ενώ στα ξενοδοχεία όλης της επικρατείας οι διαθέσιμες κλίνες ανέρχονται σε 887.748.

Σύμφωνα με δεδομένα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως η Airbnb και η Booking, που βρίσκονται στη διάθεση των δύο παραπάνω ερευνητικών κέντρων, ο κύκλος εργασιών σε αυτή την κατηγορία ξεπερνάει τα 3,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως στην Ελλάδα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει καταγεγραμμένες 10.047 ξενοδοχειακές μονάδες με 444.389 δωμάτια και 887.748 κλίνες, όπως προαναφέρθηκε. Στη βραχυχρόνια μίσθωση το 2023 ο μέγιστος αριθμός προσφερόμενων καταλυμάτων (που μπορεί να έχουν ένα ή παραπάνω δωμάτια) ήταν 212.199 με 939.000 κλίνες και καταγράφηκε τον Ιούλιο. Τα αντίστοιχα μεγέθη το 2022 ήταν 195.231 καταλύματα και 875.000 κλίνες τον Ιούλιο.

Σημειώνεται πως η κορύφωση του Ιουλίου πέρυσι προηγήθηκε των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η οποία κατέταξε τους ιδιοκτήτες άνω των δύο καταλυμάτων ως επιχειρηματική δραστηριότητα που υπόκειται σε κανονική φορολόγηση. Επιπλέον, επιβάλλονται πλέον τέλη διαμονής όπως και στα ξενοδοχεία.

Ωστόσο, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν πως η έξοδος ακινήτων από την εν λόγω αγορά μπορεί τελικά να αποδειχθεί περιορισμένη, καθώς η ζήτηση για στέγαση από ταξιδιώτες του εξωτερικού αλλά και Ελληνες, όχι μόνο παραμένει ισχυρή φέτος, αλλά βαίνει και αυξανόμενη.

