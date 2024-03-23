Αυγενάκης από το Παγκρήτιο Forum: Η Ελλάδα ηγείται των εξελίξεων στην Ευρώπη για τις αλλαγές στην ΚΑΠ

Τη διοργάνωση του 1ου Forum Κρητικών Προϊόντων στις Βρυξέλλες με τη στήριξη του ΥπΑΑΤ και της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης από το βήμα του ο 12ου Παγκρήτιου Forum στο Ηράκλειο που οργάνωσαν τα Επιμελητήρια της Κρήτης, τα οποία, όπως τόνισε ο υπουργός συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.

Το 12οForum, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς σε αυτό μετείχαν 730 επιχειρηματίες και πραγματοποιήθηκαν 19.200 Β2Β συναντήσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι το 3ο Παγκρήτιο Forum προώθησης κρητικών προϊόντων στην Αθήνα, θα γίνει στις 19 και 20 Απριλίου στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στο Μαρούσι, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ.

Κοινές δράσεις για ΚΑΠ

Όπως είπε ο υπουργός, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση είναι δεδομένη, καθώς αναγνωρίζεται από μέρους της η μεγάλη συμβολή των παραγωγών μας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις των αγροτών για αλλαγές στην ΚΑΠ ώστε να γίνει πιο φιλική, πιο λειτουργική και λιγότερο γραφειοκρατική, τονίζοντας τα 19,3 δις της νέας ΚΑΠ προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για το σύνολο των Ελλήνων αγροτών. «Η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών και κάνει ουσιώδη βήματα για να παρέχει άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους και απαντήσεις στις δίκαιες διεκδικήσεις τους», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που κατέθεσε 19 αλλαγές στην ΚΑΠ τις οποίες υιοθέτησε το ΕΛΚ και η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ. Παράλληλα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι αν δεν γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην ΚΑΠ κανένα κράτος – μέλος δεν θα κατορθώσει να απορροφήσει το 100% των πόρων που δικαιούται, εξέλιξη που θα πλήξει τους αγρότες.

Ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι για να προωθηθούν τα συμφέροντα των αγροτών απαιτούνται κοινές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάλεσε και πάλι τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο των ευρωομάδων που ανήκουν για να στηρίξουν τις αλλαγές που απαιτούνται για να γίνει η ΚΑΠ πιο λειτουργική και χρήσιμη για τους αγρότες. Αναφερόμενος, ωστόσο, στις πρωτοβουλίες της χώρας μας, σημείωσε ότι «η Ελλάδα ηγείται των εξελίξεων στην Ευρώπη» είτε μέσω των δράσεων που έχει αναπτύξει στο EUMED-9, είτε μέσω του ΕPP. «Σας διαβεβαιώνω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε τις ατέλειες της υπάρχουσας μορφής της ΚΑΠ, και να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του ελληνικού πρωτογενή τομέα», είπε.

Αναφερόμενος στα κοινοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα υπενθύμισε ότι διατίθενται 135 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μεταποίησης μέσω προγραμμάτων στήριξης από 400 χιλιάδες έως 5 εκατ. ευρώ ανά πρόταση.

Σε ό,τι αφορά στην Κρήτη, τόνισε ότι έχουν διατεθεί μέσω των τομεακών προγραμμάτων ελαιόλαδου, μελιού και οίνουσυνολικά πάνω από 170 εκατ. ευρώ

Ρύθμιση για το μεταφορικό ισοδύναμο

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις μειωμένες τιμές στο ρεύμα και την συνέχιση καταβολής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα με το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη ο ΥπΑΑΤ τόνισε η κυβέρνηση άκουσε τις ανησυχίες των παραγωγών και υπερασπίζεται το δικαίωμα της Κρήτης να συμπεριληφθεί στα μέτρα μεταφορικού ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις όπως ισχύει για όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι μαζί με τα Επιμελητήρια και το Υπουργείο Ναυτιλίας συμφωνήσαμε να κατανεμηθεί στην Κρήτη το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του ισοδύναμου, ή 10 εκατ. ευρώ για το 2023.

Ακόμα οι επιχειρήσεις της Κρήτης θα αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις μεγάλων νησιών και άρα το ποσοστό αντισταθμίσματος (ΑΝΗΚΟ) ανεβαίνει από 20% στο 40%.

Ανακοίνωσε επίσης ότι τη διάθεση στην Κρήτη 7,8 από τα 10,8 εκατ. ευρώτου προγράμματος έκτακτης στήριξης στους κτηνοτρόφους «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» που θα πάνε σε νησιωτικές περιοχές.

Ενίσχυση Διεπαγγελματικών

Για τους ελέγχους επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να κάνει πίσω και ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν. Είπε ακόμη ότι το ΥΠΑΑΤ δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συνέχιση και εντατικοποίησή τους, ιδιαίτερα εν όψει της πασχαλινής περιόδου.

Με στόχο να μεγιστοποιηθεί η ένταση της φωνής των αγροτών, ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι το ΥΠΑΑΤ δίνει προτεραιότητα στην ίδρυση νέων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, καλώντας και πάλι τους Κρήτες στη δημιουργία Διεπαγγελματικής οργάνωσης παραγωγών Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ

Επιδίωξη του ΥπΑΑΤ είναι στις υπάρχουσες οκτώ Διεπαγγελματικές, να προστεθούν και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις για τους εξής κλάδους:

Αλιεία,

Υδατοκαλλιέργειες,

Μέλι,

Ροδάκινο,

Λάδι και

Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ

Ανακοίνωσε, επίσης ότι σύντομα θα έλθει στη Βουλή νομοσχέδιο που θα ενισχύει και θα βελτιώσει την λειτουργία των Διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Τα Αγροτικά Τμήματα των Επιμελητηρίων

Αναφερόμενος στα Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια, ανακοίνωσε ότι ήδη 20 Επιμελητήρια σε ολόκληρη τη χώρα, με πρώτο αυτό των Χανίων, είναι σχεδόν έτοιμα να προχωρήσουν στην ίδρυση Αγροτικών Τμημάτων.

Όπως εξήγησε στα αγροτικά τμήματα θα εγγράφονται όλοι οι παραγωγοί πρωτογενούς τομέα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Και σε αυτά θα συσταθεί μητρώο αγροτών που διασυνδέεται με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Σχολή «πιλότος» η Μεσσαρά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην αναβάθμιση της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς η οποία θα λειτουργήσει ως «ως μια πιλοτική σχολή του νέου μοντέλου για τις γεωργικές σχολές που το ΥΠΑΑΤ σκοπεύει να εφαρμόσει σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε το masterplan της Σχολής και αναμένεται να ολοκληρωθεί και το Businessplan. Πρόκειται, είπε, για μια πρωτοβουλία που βάζει την Κρήτη στο προσκήνιο των προσπαθειών μας να προάγουμε την καινοτομία, την έρευνα και την υψηλού επιπέδου αγροτική εκπαίδευση».

Τέλος, ανακοίνωσε ότι έως το Πάσχα θα είναι έτοιμο και το πλάνο λειτουργίας του Διοικητηρίου Αγροτικών Προϊόντων στον Κατσαμπά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Δήμο Ηρακλείου και με στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, Δημάρχους, τους προέδρους των Επιμελητηρίων της Κρήτης και αυτοδιοικητικά στελέχη, περιηγήθηκε στα περίπτερα και συζήτησε με τους εκθέτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.