Wall Street: Κλείσιμο με κέρδη για τους τρεις μεγάλους δείκτες

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο το ράλι των μετοχών της Oracle και της Nvidia. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) κατέγραψε τον Φεβρουάριο ελαφρώς μεγαλύτερη άνοδο από την αναμενόμενη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 235,83 μονάδων (+0,61%), στις 39.005,49 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 246,36 μονάδων (+1,54%), στις 16.265,64 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 57,33 μονάδων (+1,12%), στις 5.175,27 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

