Βουτιά άνω του 5% για το αργό εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Βουτιά καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω της αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματικό του πολέμου που θα οδηγήσει και στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι New York Times μετέδωσαν την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν επί της αρχής στην παύση των εχθροπραξιών και στο πλήρες άνοιγμα του Στενού, με το ζήτημα των πυρηνικών υλικών του Ιράν να παραπέμπεται σε μεταγενέστερη διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τους Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Κυριακής, ο Τραμπ ανέφερε ότι, ενώ «οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο… έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μη βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα, από την Ινδία όπου βρίσκεται, ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και «σήμερα», αν και προειδοποίησε ότι «είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο».

Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαμηνύει ότι διαμηνύει ότι η Ουάσινγκτον εγείρει διαρκώς προσκόμματα, αφήνοντας να εννοηθεί η επίτευξη συμφωνίας παραμένει αβέβαιη.

Το πετρέλαιο Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, υποχωρεί κατά 5,30% στα 98,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει βουτιά 5,67% στα 91,12 δολάρια το βαρέλι.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Associated Press μετέδωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει άρση κυρώσεων που θα επιτρέψει στο Ιράν να πουλά το πετρέλαιό του, ενώ δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα αποδεσμευτούν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν ήδη επικρίνει λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας, λέγοντας ότι αφήνει το Ιράν να τη γλιτώσει πολύ εύκολα.

«Μην ακούτε τους αποτυχημένους, που επικρίνουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Δεν κάνω κακές συμφωνίες!»

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο, πολλοί ειδικοί λένε ότι ο χρόνος πιέζει και ότι μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί σύντομα, προτού προκληθεί περαιτέρω ζημιά στην παγκόσμια οικονομία.

«Όσο περισσότερο η σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του κόσμου παραμένει μερικώς αποκλεισμένη, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αυτό το πετρελαϊκό σοκ να μετατραπεί από ζήτημα εμπορευμάτων σε ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση, τροφοδοτώντας άμεσα τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, την πίεση στους καταναλωτές, τις αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και τελικά τον κίνδυνο ύφεσης», ανέφερε σε σημείωμά του το Σαββατοκύριακο ο Στίβεν Ίνες, διευθύνων εταίρος της SPI Asset Management.

Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα επιτρέψει και πάλι την ελεύθερη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο, αμβλύνοντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε όταν το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε το Στενό του Ορμούζ λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί περίπου κατά 70% από την έναρξη του πολέμου, με το West Texas Intermediate, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, να κλείνει την Παρασκευή γύρω στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι θα χρειαστούν μήνες μέχρι η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι εγκαταστάσεις παραγωγής θα πρέπει να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

«Ακόμη κι αν το Στενό άνοιγε ουσιαστικά αύριο, δεν μπορείς να ανοίξεις ξανά τη στρόφιγγα έτσι απλά», δήλωσε στο MarketWatch τον Μάρτιο η Άντζι Γκίλντεα, επικεφαλής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην KPMG. «Με γεωτρήσεις εκτός λειτουργίας και ζημιές σε υποδομές φυσικού αερίου, θα υπάρξουν πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις που θα στηρίξουν την τιμή του πετρελαίου για τουλάχιστον μερικούς ακόμη μήνες».

Το αυξημένο κόστος της ενέργειας έχει διαχυθεί σχεδόν σε κάθε τμήμα της οικονομίας, από τις τιμές της βενζίνης έως το κόστος μεταφορών, ενώ οι εντεινόμενοι φόβοι για τον πληθωρισμό έχουν ωθήσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.