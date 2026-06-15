Σε τεντωμένο σχοινί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Παύλος Πολάκης ασκεί πρέσινγκ βάζοντας μια ασφυκτική διορία για την εκ νέου συνεδρίαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως λήξει και αυτή την εβδομάδα. Για να συγκληθεί η Κ.Ε σύντομα χρειάζονται περίπου 70 υπογραφές. Ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να βιαστεί. Αν δεν έχει κάτι πιο «χειροπιαστό» δεν έχει κανέναν λόγο να υιοθετήσει τέτοιου είδους εισηγήσεις. Έχει μια πρόσφατη θετική απόφαση την οποία δε θέλει να «κάψει».

Όλοι αναγνωρίζουν στον Σωκράτη Φάμελλο πως επανέφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά πολιτικής μετά την παρένθεση Κασσελάκη και ότι τα περιθώρια αντίδρασης που είχε ύστερα από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν πολλά. Μια πιο καθαρή λύση στην Κ.Ε. δεν θα τον έφερνε στο «μάτι του κυκλώνα». Η μια πλευρά κατηγορεί τους συντρόφους της πως θέλουν να «πηδήξουν από το καράβι» κοιτώντας μόνο τη συνέχιση της πολιτικής τους καριέρας. Η πλειοψηφία υποστηρίζει πως η δεδομένη απόρριψή της ηγεσίας της μειοψηφίας από την Αμαλίας τους οδηγεί σε αυτόν τον αδιέξοδο αντιπαραθετικό λόγο. Το αδιέξοδο είναι απόλυτο.

Στην Κουμουνδούρου σύντομα θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Σε θέσεις και πρόσωπα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να μη βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ο λόγος που του επιτέθηκε ο Νίκος Παππάς. Η μειοψηφία απαιτεί εξηγήσεις για το ανεφάρμοστο της απόφασης που ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή. Και άλλα στελέχη έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα να εμφανιστούν όπως ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Αναλόγως τις εξελίξεις δύσκολα πολύ κοντινά πρόσωπα του Σωκράτη Φάμελλου με κομβικές θέσεις να παραμείνουν στη θέση τους.

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Το καλοκαίρι μπορεί να προσφέρεται να μπουν στην άκρη τα ζητήματα που υπάρχουν, όμως αν συσσωρευτούν όλα για τον Σεπτέμβριο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Η κοινοβουλευτική ομάδα και αυτή «βράζει» με περίπου 15 μέλη της να επιθυμούν τη μετάβασή τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γνωρίζουν καλά πως ο δρόμος που οδηγεί στην Αμαλίας είναι η παραίτησή τους από τη βουλευτική έδρα.

Σε τι μπορεί όμως να ελπίζει η Κουμουνδούρου και η ηγετική ομάδα; Παραμένοντας στη γραμμή που έχει χαράξει, ο Αλέξης Τσίπρας ερωτώμενος για το θέμα των συνεργασιών στο forum του ΟΤ την Παρασκευή δεν άφησε πολλά περιθώρια για την πρόσκληση συνεργασίας που του έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. «Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν πως μπορεί να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της ΝΔ στην επόμενη κάλπη ή στις επόμενες κάλπες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Σωκράτης Φάμελλος από το ίδιο βήμα είχε επανέλθει στην πρόσκληση συμπόρευσης με την ΕΛ.Α.Σ.

Από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο πρώην βουλευτής Άρτας, Βασίλης Τσίρκας. Πολλά μέλη του οργάνου δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν το φθινόπωρο. Αυτό ενέχει έναν σημαντικό κίνδυνο για τον Σωκράτη Φάμελλο αν υπάρξει κύμα αποχωρήσεων. Οι ισορροπίες στο όργανο να αλλάξουν και το κόμμα να περάσει στα χέρια της μειοψηφίας. Είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

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