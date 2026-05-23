Τραμπ: Έχουμε σχεδόν συμφωνήσει για ειρήνη με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ, (Donald Trump) δήλωσε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» και πως θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σύντομα.

«Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε μετά από ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ μπιν Τζάμπερ Αλ Θάνι και τον υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Άχμεντ Σαχ του Πακιστάν, τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα όσα αφορούν ένα Μνημόνιο Κατανόησης για την ΕΙΡΗΝΗ.

Μια συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί, υπό την προϋπόθεση της τελικής οριστικοποίησης, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των υπόλοιπων χωρών που αναφέρθηκαν.

Ξεχωριστά, είχα επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, η οποία επίσης πήγε πολύ καλά.

Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Πηγή: skai.gr

