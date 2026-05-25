Δύο +1 νέα κόμματα που αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη

Της Δώρας Αντωνίου

Με το βλέμμα στραμμένο στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν ποιος θα είναι ο αρχικός αντίκτυπος στις μετρήσεις μετά και την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου επιχειρεί να "διαβάσει" το αποτύπωμα που θα έχει η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει και εκείνος σε ίδρυση κόμματος, καθώς οι σχετικές πληροφορίες έχουν αρχίσει και πυκνώνουν, ενώ τροφοδοτούνται και από την παρουσία του κ. Σαμαρά, που επιλέγει να μιλάει και να τοποθετεί μια συνολική πολιτική ατζέντα στο προσκήνιο, όπως έκανε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στη συζήτηση για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές.

Βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής ηγεσίας είναι να καταφέρει η Ν.Δ. και στο νέο πολιτικό τοπίο να παραμείνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, διατηρώντας, όμως, τα ποσοστά της κοντά στο 30% με αναγωγή και κρατώντας την μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Η ανάγνωση του πολιτικού σκηνικού που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη είναι ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα στην κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Για δύο λόγους:

- ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με αρνητική προδιάθεση από ένα μέρος του κεντρώου πολιτικού ακροατηρίου, το οποίο ακριβώς για τον λόγο αυτό επέλεξε στις εκλογές του 2019 και του 2023 να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η αρνητική στάση μέρους του εκλογικού σώματος απέναντι στον κ. Τσίπρα δεν έχει αλλάξει και η επιστροφή του ευνοεί την επανασυσπείρωση ψηφοφόρων που αυτή τη στιγμή κινούνται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

- κατά δεύτερον, εκτιμούν ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός τον χώρο της κεντροαριστεράς και το δεύτερο αυτή τη στιγμή ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί, καθώς ο κ. Τσίπρας θα επιδιώξει να αντλήσει ψηφοφόρους από τις ίδιες δεξαμενές με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι περισσότερο πιθανό αυτό να κρατήσει και τα δύο κόμματα σε πιο χαμηλά ποσοστά, παρά να βοηθήσει το ένα από τα δύο να ενισχυθεί περισσότερο και να μειώσει τη διαφορά που σήμερα η Ν.Δ. διατηρεί από το δεύτερο κόμμα.

Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Εάν προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος είναι σαφές ότι θα στοχεύσει στον διεμβολισμό της Ν.Δ. και σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, που σταθερά ψηφίζει το κυβερνών κόμμα. Ο κ. Σαμαράς έχει την εμπειρία να "συνομιλεί" με αυτό το ακροατήριο. Φάνηκε άλλωστε από τις παρεμβάσεις του ότι επιδιώκει να εμφανιστεί σαν γνήσιος εκφραστής αυτών των ψηφοφόρων με το αφήγημα ότι το κυβερνών κόμμα έχει υποστεί μετάλλαξη, έχει απομακρυνθεί από τις αξίες και τις αρχές που κατά παράδοση υπηρετούσε και ότι ο ίδιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την ψυχή της παράταξης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου επεξεργάζεται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί μέχρι τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις που αναμένονται, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Πηγή: skai.gr

