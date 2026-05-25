Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών η διάσταση απόψεων σε σημαντικά θέματα και η επιμονή ΗΠΑ και Ιράν επ' αυτών δεν έχουν επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν έχει ακόμη «οριστικοποιηθεί πλήρως μέσω διαπραγματεύσεων» και ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους για να το κάνουν σωστά», περιορίζοντας τις ελπίδες για άμεσες εξελίξεις.

Επιφυλακτικός εμφανίζεται και ο Λευκός Οίκος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί ακόμη μερικές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Εν τω μεταξύ, ανησυχίες για την πορεία των συνομιλιών ήγειρε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας από το Νέο Δελχί ότι η Ουάσινγκτον «είτε θα καταλήξει σε μια καλή συμφωνία είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο». Τόνισε, πάντως, ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία «κάθε ευκαιρία να πετύχει» πριν εξετάσουν εναλλακτικές, ενώ έκανε λόγο για «αρκετά στέρεη πρόταση» που βρίσκεται στο τραπέζι, για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και μια ουσιαστική, χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσινγκτον εγείρει διαρκώς προσκόμματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο ακόμα και για νέο ναυάγιο στις συνομιλίες.



Παράλληλα, οι δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ για το Στενό του Ορμούζ ότι είναι «νόμιμο δικαίωμα» του Ιράν να διαχειρίζεται την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό για λόγους εθνικής ασφάλειας, δείχνουν ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει εύκολα το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που διαθέτει.

Παράλληλα, το μέτωπο του Λιβάνου παραμένει ανοιχτό, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τις νότιες περιοχές της χώρας, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα ανάφλεξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αφού η Τεχεράνη ζητά η εκεχειρία να συμπεριλάβει και τον Λίβανο.

