Δολοφονία Λυγγερίδη: Στο «κάδρο» και υψηλόβαθμος της ΕΛ.ΑΣ, λέει η οικογένεια

Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που έχασε τη ζωή του έπειτα από τα επεισόδια έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» τον Δεκέμβρη του 2023 στου Ρέντη προαναγγέλλουν εξελίξεις που σχετίζονται με τον ρόλο υψηλόβαθμου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας το μοιραίο βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου.

«Θέλω να ακούσω την καταδικαστική απόφαση για τους 147 κατηγορούμενους για την ένταξη στην εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν της Θύρας 7, αλλά και για τους πέντε παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού που κατηγορούνται για πλημμελήματα», δηλώνει μιλώντας στο «Μανιφέστο», ο πατέρας του άτυχου αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης, υπογραμμίζοντας πως ζητάει δικαίωση για τη δολοφονία του γιου του, κάτι που θα γίνει με την καταδίκη όλων των εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με τη μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, Ευγενία Στράτου, «οι συνήγοροι της υπεράσπισης δεν έχουν κάπου να πατήσουν και το μόνο που προσπαθούν είναι να βρουν ακυρότητες ως προς το πώς πάρθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων, δηλαδή αν οι καταθέσεις λήφθηκαν αβίαστα και χωρίς πίεση».

Με τον ίδιο τρόπο, υποστηρίζει, «προσπαθούν να ακυρώσουν και την εγκυρότητα των προστατευόμενων μαρτύρων, όπου στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό η δικογραφία της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και τα βίντεο που έχει συλλέξει η Αστυνομία, αλλά και οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες».

Η κυρία Ευγενία Στράτου περιγράφει τη δοκιμασία που βιώνουν η ίδια και ο σύζυγός της κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού,

όπου διεξάγεται η δίκη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «εκτός από τους κατηγορούμενους που γελάνε κατά τη διάρκεια της δίκης, έρχονται για να καταθέσουν και διάφοροι άνθρωποι που δουλεύουν ως σεκιούριτι στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Ενώ έχει αποκαλυφθεί πως οι κατηγορούμενοι έμπαιναν δωρεάν στο γήπεδο, πουλούσαν με ‘‘καπέλο’’ εισιτήρια, συγκέντρωναν χρήματα υπέρ ενίσχυσης της Θύρας 7, αλλά, το κυριότερο, περνούσαν στις κερκίδες καπνογόνα και κροτίδες. Οι σεκιούριτι είπαν πως δεν έχουν αντιληφθεί καθόλου ότι υπάρχουν αυτά τα εισιτήρια που πωλούνται έξω, τα παράνομα, με ‘‘καπέλο’’ή ότι γίνονται εκβιασμοί σε καντίνες, ότι μπαίνουν άνθρωποι που έχουνε καπνογόνα και όλα αυτά τα πυρομαχικά».

Όπως σημειώνει η κυρία Στράτου, μέχρι και ο εισαγγελέας αναφώνησε «δεν υπάρχει αυτό που λέτε, ζούμε σε παράλληλο σύμπαν».

Ο Θανάσης Λυγγερίδης δεν κρύβει την αγανάκτησή του για την «προκλητική», όπως υποστηρίζει, στάση των κατηγορουμένων στη δίκη. «Δεν έχουν δείξει ίχνος μεταμέλειας» λέει, ενώ δεν κρύβει τον προβληματισμό του για το «ποιος πληρώνει τους δικηγόρους που έχουν προσλάβει».

Όπως αναφέρει, «αυτούς τους δικηγόρους ποιος τους πληρώνει; Εγώ δεν μπορώ να περάσω ούτε έξω από την πόρτα τους. Είναι όλη η αφρόκρεμα των δικηγόρων του Πειραιά και της Αθήνας».

Ο κύριος Λυγγερίδης προχωράει σε μια ιδιαιτέρως σοβαρή καταγγελία καθώς βάζει στο «κάδρο» των εμπλεκομένων στη δολοφονία του γιου του και έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., που υπηρετούσε στον Πειραιά, όταν εξελίχθηκε η δολοφονική επίθεση.

Υποστηρίζει πως οι χούλιγκαν «έστησαν ενέδρα στους αστυνομικούς» και διερωτάται «γιατί δεν έβαλαν τη διμοιρία στην είσοδο του γηπέδου, αλλά τη μετέφεραν στο πλάι, σε ένα σημείο απομακρυσμένο και κακοφωτισμένο;».

Όπως τονίζει: «Αυτός ο αξιωματικός άφησε να φύγουν από τον χώρο τρία άτομα, ήταν όλοι τους ηγετικά στελέχη της Θύρας 7. Εφυγαν υπό την προστασία του. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο και αντιλήφθηκαν την επίθεση, ζήτησαν δύο φορές να πάνε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και τους είπε όχι. Στο τέλος αποφάσισαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί να επιχειρήσουν».

Όπως επισημαίνει η Ευγενία Στράτου, «έχουμε δώσει στοιχεία για τον αξιωματικό αυτόν. Αναμένουμε να μεταφερθούν στην Εισαγγελία του Πειραιά και να εξεταστεί αν έχει ποινικές ευθύνες.

Ήταν πρόταση του εισαγγελέα αυτή».

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη απαιτούν, μεταξύ άλλων, να μεταφερθούν οι συνεδριάσεις της δίκης σε μια πιο κατάλληλη δικαστική αίθουσα.

Όπως αναφέρει η κυρία Στράτου, «στην αίθουσα δεν υπάρχουν ούτε τα βασικά, δηλαδή παίρνει ένα έγγραφο ένας δικηγόρος, κάνει ένσταση ένας άλλος και ψάχνουμε φωτοτυπικό γιατί δεν υπάρχει ούτε αυτό στον χώρο. Σηκώνονται 200 δικηγόροι και βγάζουνε φωτογραφία αυτό που δίνει στην έδρα, δηλαδή το αντίγραφο. Πού να τα πεις αυτά και να μας πιστέψουν ότι είμαστε στο 2026;».

Παράλληλα αφήνει αιχμές για την κάλυψη της δίκης από τα ΜΜΕ, με εξαίρεση λίγα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας: «Δεν είναι ντροπή; Δηλαδή βλέπουμε τώρα εκπομπές οι οποίες δεν

είναι μόνο ειδησεογραφικές. Ασχολούνται με όλα τα θέματα, κοινωνικά, αθλητικά, πολιτικά και αυτή η δίκη δε χωράει πουθενά; Γιατί φοβούνται τόσο πολύ; Γιατί την κρύβουν;».

Η οικογένεια Λυγγερίδη αναφέρει με πικρία πως κανείς εκ των παραγόντων από πλευράς της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί τους, «έστω από ανθρωπιά, σαν ΠΑΕ, αφού λες ότι είσαι η μεγαλύτερη ΠΑΕ της Ελλάδος», όπως αναφέρει ο κύριος Λυγγερίδης και συνεχίζει, «βγες και πες ένα συλλυπητήρια. Εγώ δε λέω να μου πει συγγνώμη. Αλλά το να μην πει ένα συλλυπητήρια στην οικογένεια ή καταδικάζω τα γεγονότα, καταδεικνύει την ενοχή. Αλλά δεν μπορούν γιατί οι κατηγορούμενοι είναι πελάτες τους»…

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