Η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 1-0 του Ισημερινού στην πρεμιέρα της στον 5ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αμάντ Ντιαλό, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 90ό λεπτό.

Οι Νοτιοαμερικανοί ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και σημάδεψαν τρεις φορές τα δοκάρια, όμως πλήρωσαν την αστοχία τους απέναντι σε μια ομάδα που ανέβασε στροφές μετά τις παρεμβάσεις του Εμερσέ Φαέ από τον πάγκο.

Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη για τους «Ελέφαντες» σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 12 χρόνια και τους φέρνει στη δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από τη Γερμανία.

Ο Ισημερινός άγγιξε το γκολ αλλά βρήκε... δοκάρια

Ο Ισημερινός μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε πρώτος με τον Ένερ Βαλένσια, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 24', όταν ο Τζον Γιεμπόα συνέκλινε και εξαπέλυσε εξαιρετικό σουτ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Έξι λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Άλαν Μίντα να αγγίξει το γκολ, όμως και η δική του προσπάθεια κατέληξε στο δοκάρι, με την ομάδα του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε να χάνει σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα.

Οι αλλαγές του Φαέ άλλαξαν το παιχνίδι

Η Ακτή Ελεφαντοστού ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε πρώτη με τον Ελί Γουαΐ, ο οποίος σημάδεψε επίσης το δοκάρι στο 52'.

Ο Γιαν Ντιομαντέ ήταν διαρκής πηγή κινδύνου για την άμυνα του Ισημερινού, όμως η ουσία έλειπε από τις τελικές προσπάθειες των Αφρικανών.

Η είσοδος των Αμάντ Ντιαλό και Ανζ-Γιοάν Μπονί έδωσε νέα ενέργεια στην ομάδα του Φαέ, η οποία άρχισε να παίρνει τον έλεγχο της αναμέτρησης όσο περνούσε η ώρα.

Ο Αμάντ έδωσε τη λύση στο 90'

Ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν από έναν βαθμό, η Ακτή Ελεφαντοστού βρήκε τη στιγμή που έψαχνε.

Στο 90ό λεπτό ο Γουιλφρίντ Σινγκό πραγματοποίησε εντυπωσιακή κούρσα από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Ο Αμάντ Ντιαλό βρέθηκε στο σωστό σημείο και με ψύχραιμο πλασέ στην κάτω γωνία νίκησε τον Γκαλίντες για το 1-0.

Το γκολ προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στους Ιβοριανούς, οι οποίοι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη σε Μουντιάλ από το 2014.

MVP

Ο Αμάντ Ντιαλό μπορεί να ήρθε από τον πάγκο, όμως έκρινε το παιχνίδι με το γκολ του στο 90'. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος ταλαιπώρησε συνεχώς την άμυνα του Ισημερινού.

Οι συνθέσεις

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κονάν, Σινγκό, Ντουέ (89? Κοσονού), Αγκμπαντού, Σ. Φοφανά (77? Σανγκαρέ), Κεσιέ, Ντιομαντέ, Ουαχί (56? Μπονί), Πεπέ (77? Ουλαΐ), Τουρέ (56? Ντιαλό).

Εκουαδόρ (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Ορντόνες, Πάτσο, Μίντα (56? Ανγκούλο), Βίτε, Φράνκο (62? Πορόζο), Καϊσέδο, Γεμπόα (62? Πρεσιάδο), Βαλένσια (77? Ροντρίγκες), Πλάτα.

Η επόμενη αγωνιστική βρίσκει την Ακτή Ελεφαντοστού απέναντι στη Γερμανία, ενώ ο Ισημερινός θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο σε ένα παιχνίδι που αποκτά χαρακτήρα τελικού για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του 5ου ομίλου:

1η αγωνιστική:

14/06

Γερμανία-Κουρασάο 7-1

15/06

Ακτή Ελεφαντοτού-Εκουαδόρ 1-0

2η αγωνιστική:

20/06

23:00 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού

21/06

03:00 Εκουαδόρ-Κουρασάο

3η αγωνιστική:

25/06

23:00 Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού

25/06

23:00 Εκουαδόρ-Γερμανία

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