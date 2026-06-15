Eντυπωσιακή εκκίνηση έκανε η Σουηδία στον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς συνέτριψε με 5-1 την Τυνησία στο Μοντερέι του Μεξικού και πήρε κεφάλι στο γκρουπ, μετά το 2-2 ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία.

Οι Αλεξάντρ Ίσακ και Βίκτορ Γκιόκερες έχοντας συμμετοχή σε δύο γκολ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Ιδιαίτερη η στιγμή που ο Γιασίν Αγιάρι άνοιξε το σκορ στο 7' αλλά δεν πανηγύρισε, καθώς ο πατέρας του είναι Τυνήσιος, ενώ ο ίδιος πέτυχε και το τελευταίο γκολ στις καθυστερήσεις.

Το ματς

Μόλις στο 7’ ο Γιασίν Αγιαρί μετά από φάση διαρκείας με φοβερό βολέ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ για την Σουηδία. Γκολ που δεν πανηγύρισε, καθώς ο πατέρας του είναι Τυνήσιος.

Στο 30' ο Αλεξάντρ Ίσακ σε μια αντεπίθεση της ομάδας του μπήκε από αριστερά και συγκλίνοντας προς τα δεξιά πλάσαρε δυνατά για το 2-0.

Η Τυνησία ξαναμπήκε στο ματς στο 43', από την όμορφη κεφαλιά του Ομάρ Ρεκίκ που μείωσε σε 2-1.

Όμως η Σουηδία αποκατέστησε την τάξη, καθώς στο 59' από την πίεση του Ίσακ ψηλά και την ασίστ του φορ της Λίβερπουλ στον Βίκτορ Γκιόκερες, ο άσος της Άρσεναλ έγραψε με ωραίο πλασέ το 3-1.

Το 4-1 πέτυχε στο 84' ο Ματίας Σβάνμπεργκ με καλό τελείωμα στην κίνηση, ένα γκολ που αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά καταμετρήθηκε μετά από παρέμβαση VAR.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 96' ο άνθρωπος που το... άνοιξε, Γιασίν Αγιαρί, με ένα ακόμη φοβερό σουτ εκτός περιοχής.

MVP: Ίσακ και Γκιόκερες έλαμψαν, με γκολ και συμμετοχή σε όλες σχεδόν τις φάσεις της Σουηδίας, αλλά ας δώσουμε τον τίτλο του MVP στον Αγιαρί, που άνοιξε και έκλεισε το σκορ στο ματς με δύο φοβερά σουτ εκτός περιοχής. Ο μέσος της Μπράιτον, που έχει πατέρα Τυνήσιο δεν πανηγύρισε το πρώτο γκολ και ήταν πιο... ήπιος στον εορτασμό του δεύτερου από σεβασμό στην καταγωγή του.

Οι συνθέσεις

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λίντελοφ, Χιέν, Λάγκερμπιέλκε, Γκούντμουνσον (65? Στρουντ), Αγιάρι, Κάλστρομ (84? Σβάνμπεργκ), Μπέρνχαρντσον (90’+1? Σβένσον), Νίγκρεν (65? Μπέργκβαλ), Ίσακ (90’+1? Ελάνγκα), Γιόκερες

Τυνησία (Σαμρί Λαμουσί): Σαμάκ, Άμπντι, Μπεν Χαμίντα, Τάλμπι, Ρέκικ, Βαλερί (72? Μπελχαντζ), Μεϊμπρί, Σκίρι (72? Αχούρι), Κεντίρα (83? Γκάμπρι), Σάαντ (72? Τουνεκτί), Σλιμανί (83? Σαουάτ).

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