Προεκλογικός μαραθώνιος για να μείνει μπλε o χάρτης

της Δώρας Αντωνίου

Με την περιοδεία του στη Ρόδο το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε έναν κύκλο περιοδειών σε όλη τη χώρα, ενώ κάλεσε τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να βγουν μπροστά, να κινηθούν σε όλη την επικράτεια για να συνομιλήσουν με την εκλογική βάση.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως η κινητικότητα και ο βαθμός εγρήγορσης εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα. Και οι περιοδείες που γίνονται έχουν σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε, από το Μαξίμου εφοδιάζουν βουλευτές και κομματικά στελέχη με δύο φυλλάδια. Το ένα περιλαμβάνει τις προγραμματικές δεσμεύσεις πριν από τις εκλογές του 2023 και συνοδεύεται από το μήνυμα «το είπαμε, το κάνουμε», ενώ το άλλο είναι η συνοπτική παρουσίαση του προεκλογικού προγράμματος με το οποίο η Ν.Δ. θα διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και αναλύονται διεξοδικά, δείχνουν ότι υπάρχει διαφορετική εικόνα από περιοχή σε περιοχή και δεν είναι ίδιες οι προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Μία βασική διαπίστωση είναι, πάντως, ότι το κυβερνών κόμμα πηγαίνει καλύτερα στα αστικά κέντρα σε σχέση με την περιφέρεια, όπου εμφανίζει σημαντικές απώλειες. Και αυτό χωρίς να έχει αποτυπωθεί ακόμα η επίδραση των νέων κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Κάθε γεωγραφική ενότητα έχει άλλες προκλήσεις. Στη βόρεια Ελλάδα έχει καταγραφεί από τις προηγούμενες εκλογές ότι η Ν.Δ. υφίσταται πίεση στα δεξιά της και χάνει ένα μέρος του πιο συντηρητικού ακροατηρίου από μικρότερα κόμματα.

Στη Θεσσαλία, οι μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες, οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο εξαιτίας των ζωονόσων, αλλά και η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στον αγροτοκτηνοτροφικό πληθυσμό. Στις αγροτικές περιοχές το κυβερνών κόμμα κατέγραψε στις προηγούμενες εκλογές πολύ υψηλές επιδόσεις. Από τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις στο τέλος του προηγούμενου χρόνου φάνηκε ότι έχει διαταραχθεί αυτή η σχέση και δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί.

Απώλειες καταγράφονται και στην Πελοπόννησο, όπου δεν έχει ακόμα καταγραφεί η επίπτωση που θα έχει η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να διαθέτει ισχυρό δίκτυο επιρροής όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά και σε άλλους νομούς.

Στην Κρήτη υπάρχει εικόνα αναδιάταξης ισορροπιών. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η Ν.Δ. είχε έρθει πρώτη και στους τέσσερις νομούς. Ομως, θεωρείται ότι δύσκολα θα καταφέρει να το επαναλάβει. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να έχει ενισχυμένα ποσοστά σε αρκετές περιοχές, ενώ είναι απροσδιόριστο πόσο θα επηρεάσει τους συσχετισμούς δυνάμεων το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τον Ιούνιο του 2023, ο χάρτης της Ελλάδας ήταν μπλε, με εξαίρεση την εκλογική περιφέρεια Ροδόπης, όπου επικράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερη εκλογική συμπεριφορά, εξαιτίας της μουσουλμανικής μειονότητας. Να επαναλάβει το κυβερνών κόμμα αυτό το επίτευγμα, θεωρείται δύσκολο. Ακόμα και αν εξασφαλίσει την πρώτη θέση στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, το πιθανότερο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι ότι θα το κάνει έχοντας καταγράψει απώλειες, που θα συνεπάγονται την εκλογή μικρότερου αριθμού βουλευτών.

Αυτά είναι τα δεδομένα που μπαίνουν στο επίκεντρο των αναλύσεων και με βάση αυτά γίνεται ο σχεδιασμός της προεκλογικής εκστρατείας, που στόχο έχει την ανατροπή τους και τη διαμόρφωση πιο ευνοϊκών συσχετισμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.