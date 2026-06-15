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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Ιουνίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:02 και δύση ήλιου στις 20:49 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

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Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, του Αγίου Βίτωνος, του Οσίου Ιερώνυμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτισίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αυγουστίνος, Αυγουστίνα
  • Αύγουστος, Αυγούστα
  • Βίτων
  • Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
  • Μόνικα, Μόνα
  • Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:49 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 0.3 ημέρας
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιορτή σήμερα ονόματα
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