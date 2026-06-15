Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, του Αγίου Βίτωνος, του Οσίου Ιερώνυμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτισίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αυγουστίνος, Αυγουστίνα
- Αύγουστος, Αυγούστα
- Βίτων
- Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
- Μόνικα, Μόνα
- Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία
Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:49 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 0.3 ημέρας
Πηγή: skai.gr
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