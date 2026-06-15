Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, του Αγίου Βίτωνος, του Οσίου Ιερώνυμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτισίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αυγουστίνος, Αυγουστίνα

Αύγουστος, Αυγούστα

Βίτων

Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη

Μόνικα, Μόνα

Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:49 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 0.3 ημέρας



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.