Ανακαίνιση κατοικίας: Πώς θα εξασφαλίσετε κρατικές ενισχύσεις ως €36.000

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» σήμερα η πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι: Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Αρχές φθινοπώρου υπολογίζεται πως θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Όπως και να έχει οι ενδιαφερόμενοι από σήμερα θα μπορούν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet, να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων που αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παρέμεναν κενές κατά τη διετία 2024-2025, είτε κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

Τα «ψιλά» γράμματα του προγράμματος μέσω από ερωτήσεις – απαντήσεις

Ας δούμε όμως μέσα από μια σειρά ερωταπαντήσεων τα χαρακτηριστικά και τα … «ψιλά» γράμματα του προγράμματος:

Ερώτηση 1: Ποια σπίτια είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Όσα υφίστανται νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. Έχουν χρήση κατοικίας και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1990. Δεν ξεπερνούν τα 120 τ.μ. κύριων χώρων (έως 150 τ.μ. στις περιπτώσεις τρίτεκνων/πολύτεκνων). Κατατάσσονται ενεργειακά σε κατηγορία Γ ή χαμηλότερη (βάσει ΠΕΑ). Από το πρόγραμμα αποκλείονται ακίνητα που είναι σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης (είναι δηλαδή τύπου AirBnb) ή επιδοτήθηκαν μετά το 2020.

Ερώτηση 2: Τι σημαίνει «κλειστό» και τι «ανοιχτό» σπίτι όπως τα διαχωρίζει το πρόγραμμα;

Απάντηση: Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αφορά «κλειστά» (Κατηγορία Ι) και «ανοιχτά» (Κατηγορία ΙΙ) ακίνητα, να διευκρινιστεί πως κλειστό ακίνητο, θεωρείται το μη χρησιμοποιούμενο τα έτη 2024 και 2025 και η κατανάλωσή του είναι <50 kWh συνολικά στη διετία (ή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση). Και εάν είναι δηλωμένο ως «κενό» στο Ε2 του φορολογικού έτους 2025. Ανοιχτό ακίνητο, θεωρείται αυτό που χρησιμοποιείται ήδη ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη (βάσει Ε1 του 2025).

Ερώτηση 3: Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια για ένταξη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής (φορολογικό έτος 2025): Άγαμος, έως €18.000 (Κατ. Ι) / έως €25.000 (Κατ. ΙΙ).

Έγγαμος (χωρίς παιδιά): Έως €25.000 (Κατ. Ι) / Έως €35.000 (Κατ. ΙΙ).

Οικογένεια με 1 παιδί: Έως €30.000 (Κατ. Ι) / Έως €40.000 (Κατ. ΙΙ).

Οικογένεια με 2 παιδιά: Έως €35.000 (Κατ. Ι) / Έως €45.000 (Κατ. ΙΙ).

Προσαύξηση: +€5.000 για κάθε επιπλέον παιδί.

Ερώτηση 4: Σε ποια επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό κάλυψης των δαπανών;

Απάντηση: Η βασική ενίσχυση διαμορφώνεται στο 80% για την Κατηγορία Ι και 70% για την Κατηγορία ΙΙ.

+5% (Σωρευτικά): Ακίνητα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) – μόνο για ιδιοκατοίκηση.

Το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο 95% για την Κατηγορία Ι και 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ερώτηση 5: Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης και ποιες οι υποχρεωτικές εργασίες;

Απάντηση: Η μέγιστη επιδότηση εργασιών προσδιορίζεται στα €300 ανά τ.μ. (έως €36.000 για σπίτι 120 τ.μ.). Για την κάλυψη των Μηχανικών/Αδειών: 100% επιδότηση (έως €2.500). Υποχρεωτικό στόχο, συνιστά η άνοδος κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία, με τις ενεργειακές δαπάνες να πρέπει να «πιάνουν» το 20% έως 40% του προϋπολογισμού.

Ερώτηση 6: Ποιες άλλες δεσμεύσεις έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Απάντηση: Υποχρεωτική η διατήρηση χρήσης για τουλάχιστον 5 έτη.

Εάν το ακίνητο νοικιαστεί (Κλειστά) απαιτείται:

Σταθερό ενοίκιο για τα πρώτα 3 χρόνια.

Απαγόρευση ένταξης σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, επαγγελματικής στέγης ή υπεκμίσθωσης.

Υπάρχει και ρήτρα μεταβίβασης που προβλέπει πως αν το σπίτι πουληθεί μέσα στην 5ετία, γίνεται ολική επιστροφή της επιδότησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.