Τσουχτερά πρόστιμα σε όσους κλείνουν τις παραλίες

Με τσουχτερά πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάσουν και έως τις 60.000 ευρώ, θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία.

Οι παραβάσεις και τα πρόστιμα

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία περιλαμβάνουν τα εξής:

- Οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. κτίσματα, τοιχία, ζαρντινιέρες, περιφράξεις παντός τύπου, περιλαμβανομένων των ανεμοφρακτών και των καλαμωτών).

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κατασκευών αυτών είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

- Η τοποθέτηση κινητού στοιχείου που δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα (για παράδειγμα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, άλλα βαρέα τροχήλατα οχήματα, τέντες) με τρόπο που να εμποδίζει την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση εμποδίων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.

- Η ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

- Εκδηλώσεις, ατομικές, ή συλλογικές, επαγγελματικές ή μη, μόνιμες ή προσωρινές, οι οποίες περιορίζουν την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.

- Κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, η οποία αποτρέπει τη διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Προθεσμίες

Επιπλέον, παράλειψη του παραβάτη να άρει τα όποια εμπόδια εντός των προθεσμιών θεωρείται ως νέα αυτοτελής κύρωση.

Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, για την απομάκρυνση κατασκευών, η προθεσμία είναι 30 ημέρες, για την απομάκρυνση μπαζών, απορριμάτων κτλ. η προθεσμία είναι 1 μέρα, για τυχόν εκδηλώσεις η προθεσμία είναι 3 ώρες, ενώ για την άσκηση σωματικής ή λεκτικής παρεμπόδισης η προθεσμία είναι μια ώρα.

Αν ο παραβάτης έχει διαπράξει περισσότερες από μια παραβάσεις, επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται ανάλογα με την παράβαση.

Τα πρόστιμα πάντως δεν μπορούν να είναι χαμηλότερα των 2.000 ευρώ και μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται πως οι αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ αφορούν και την παρεμπόδιση της πρόσβασης του κοινού σε όχθες, παρόχθιες ζώνες, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Πηγή: skai.gr

