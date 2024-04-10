ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 9,13 μονάδων (–0,02%), στις 38.883,67 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 52,68 μονάδων (+0,32%) στις 16.306,64 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,52 μονάδων (+0,14%) στις 5.209,91 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

