Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας, Paolo Gentiloni, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή, από πλευράς του Υπουργείου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Χάρη Θεοχάρη και Αθανάσιου Πετραλιά και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της DG TAXUD, Γεράσιμου Θωμά και της Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Νιόβη Ρίγκου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής συζητήθηκε το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς επίσης και θέματα φορολογικής πολιτικής.

Μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Πάολο Τζεντιλόνι:

«Είμαι σήμερα εδώ στην Αθήνα προκειμένου να συναντήσω τον φίλο μου, Υπουργό Χατζηδάκη. Συζητήσαμε την οικονομική κατάσταση. Όπως γνωρίζετε, συνολικά η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον αδύναμη. Είχαμε το περασμένο έτος 11 κράτη – μέλη με αρνητική ανάπτυξη. Ωστόσο, είμαστε ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς, καθώς θα έχουμε βελτίωση στην αγορά εργασίας. Ο πληθωρισμός μειώνεται και με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων δανεισμού μέσα στους επόμενους μήνες και έχουμε αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση αποφεύγοντας την ύφεση. Οπότε, ναι, η δραστηριότητα είναι αδύναμη, αλλά οι προοπτικές για το δεύτερο μισό του έτους και την επόμενη χρονιά είναι πιο θετικές. Φυσικά, υπάρχει ανησυχία για το γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε.

Η Ελλάδα παρουσιάζει πιο δυνατή οικονομία συγκριτικά με το μέσο όρο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τις οικονομίες που τα πάνε καλύτερα και αυτό είναι το αποτέλεσμα δύο παραγόντων:

- των ορθών αποφάσεων που έχουν πάρει οι ελληνικές Αρχές,

- της ευρωπαϊκής μας δέσμευσης. Γιατί μέρος αυτής της επιτυχίας και της ανάπτυξης είναι συνδεδεμένη με τις κοινές προσπάθειες του NextGenerationEU. Έχουμε στην Ελλάδα ένα πιο δυνατό πλάνο ανάκαμψης, που παρουσιάζει αποτελέσματα τόσο σε επενδύσεις όσο και σε μεταρρυθμίσεις.

Περάσαμε δύσκολους μήνες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στο μέλλον με λίγη περισσότερη αισιοδοξία για την ευρωπαϊκή οικονομία».

Κωστής Χατζηδάκης:

«O Επίτροπος Gentiloni έχει ένα διακριτό ρόλο στις Βρυξέλλες, όχι μόνο διότι έχει διατελέσει Πρωθυπουργός της Ιταλίας, μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, αλλά και διότι έχει μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους Υπουργούς του ECOFIN και του Eurogroup που συνεδριάζουμε κάθε μήνα. Και θετική συνεισφορά στη διαχείριση της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα, όπως και ο ίδιος σημείωσε, έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο όλα τα τελευταία χρόνια. Αλλά δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, βασισμένοι στη στήριξη των Βρυξελλών, στο μεγάλο πακέτο που έχουμε από το Ταμείο Συνοχής και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή ενίσχυση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βασισμένοι και σε δυο ακόμα πράγματα: τη δημοσιονομική σοβαρότητα από τη μια πλευρά και μια φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη πλευρά.

Προχωρούμε μπροστά με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που ήδη ψηφίσαμε, για τη φοροδιαφυγή για παράδειγμα. Και με άλλες αλλαγές, όπως είναι το νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, οι αλλαγές που θα φέρουμε σύντομα για τις θυγατρικές του Υπερταμείου, για να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο αποδοτικές. Και φυσικά αυτό το πνεύμα θα αντικατοπτριστεί και στο νέο Τετραετές Πρόγραμμα από την πλευρά της Ελλάδας, το οποίο θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες και το οποίο θα αντανακλά το πνεύμα το οποίο σας περιέγραψα. Προχωρούμε, λοιπόν, μπροστά! Η Ελλάδα προχωρεί μπροστά με αισιοδοξία! Και προχωρεί μπροστά με αισιοδοξία, γιατί επιχειρούμε να λειτουργούμε κάθε μέρα με σοβαρότητα και αξιοπιστία!».



