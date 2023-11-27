Τσακαλώτος: Οι προοδευτικές δυνάμεις να συζητήσουμε για την οικονομία

Πρόσκληση για μια «σοβαρή συζήτηση» σε σχέση με την κατάσταση στην πραγματική οικονομία, απηύθυνε στις προοδευτικές δυνάμεις ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου και ολοκληρώθηκε σήμερα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2024.

«Έχουμε μια κατάσταση, με μεγάλη απόκλιση από την Ευρωζώνη. Έχουμε μια κατάσταση όπου οι μισθοί είναι οι χαμηλότεροι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και δουλεύουμε περισσότερο. Και το button line … είναι, ότι έχετε ένα Προϋπολογισμό, που βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει 'τι ωραία πάει η οικονομία και δεν μπορεί αυτός ο Προϋπολογισμός, να αλλάξει αυτά τα δεδομένα'», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.



Ο βουλευτής σχολίασε επίσης όσα η κυβέρνηση δηλώνει ενόψει της ψήφισης του νέου Προϋπολογισμού.

«Δεν γίνεται αν δεν συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά και ότι ο κόσμος εκεί έξω αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση στη χώρα μας και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχει απόκλιση από την Ευρωζώνη, είναι πάρα πολύ χαμηλοί οι μισθοί, δεν αντιμετωπίζεται το κόστος ζωής από τα μέτρα που παίρνετε και εδώ καλώ τις Προοδευτικές Δυνάμεις, γιατί έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου εδώ και καιρό ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό εσείς. Έτσι, λοιπόν, καλώ τις Προοδευτικές Δυνάμεις, σε μια σοβαρή συζήτηση, για το πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν γνωρίζουμε ποΎ είμαστε σήμερα. Είναι ξεχωριστή η συζήτηση αν φταίτε περισσότερο εσείς ή αν έφταιγε περισσότερο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πού είμαστε, και ποιο σχέδιο έχετε για την μικροοικονομία, αλλά και την πραγματική οικονομία, και πώς θα αντιμετωπίσετε αυτά τα δεδομένα, γιατί είναι πολύ σοβαρά».

Το ΕΣΠΑ

Προηγουμένως, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε σε όσα είχε πει σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε σχέση με τη χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - έναν τομέα δηλαδή, που είχε διαχειριστεί ο Αλέξης Χαρίτσης ως μέλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.



«Λέει ότι το 25% είχε απορροφήσει το 2019 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το ΕΣΠΑ. Δεν μας είπε ότι αυτό ήταν διπλάσιο από ότι είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο ίδιο σημείο του κύκλου. Ξέρουμε όλοι ότι τα ΕΣΠΑ είναι οπισθοβαρή - το πότε ξοδεύονται - και αυτό είναι η αλήθεια. Να μην πω για άλλα πράγματα, το τι έγινε στις προηγούμενες κυβερνήσεις και το 1 δισ. που θα χανόταν από την δική σας κυβέρνηση πριν από το 2015, που ήθελε να το πάρει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και σώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, καλό είναι κύριε Παπαθανάση να μην τα λέτε τα πράγματα, η πραγματικότητα είναι ότι το 2019 ήταν διπλάσιο από ό,τι στη δική σας κυβέρνηση στο ίδιο σημείο του κύκλου», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.



Ο κ. Παπαθανάσης, είχε δηλώσει λίγα λεπτά νωρίτερα στην επιτροπή, ότι «το 2019, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ ήταν στο χαμηλότερο σημείο των ευρωπαϊκών χωρών και σήμερα έφτασε το 95%». Μετά την παρέμβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο Νίκος Παπαθάνασης επανήλθε και σχολίασε: «Βγάζοντας τα ποσοστά μεταξύ 2019, γιατί παρουσιάζουμε την κατάσταση τώρα πώς είναι σήμερα και σε τι κατάσταση παραλάβαμε το 2019, βλέπουμε ακόμα και με τον πίνακα αυτό που μου δώσατε, ότι το κλάσμα 80:114 που είναι το 2019, δηλαδή, Ελλάδα με Ευρωζώνη, μας δίνει ένα αποτέλεσμα ότι η Ελλάδα ήταν στο 68%, ενώ σήμερα με το δικό σας πίνακα η Ελλάδα είναι στο 84 και η Ευρωζώνη στο 117 και αυτό μας δίνει 71%. Δηλαδή, βελτιώθηκε η σχέση του κλάσματος του ΑΕΠ το 2022 σε σχέση με το 2019».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.