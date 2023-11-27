ΑΑΔΕ - myPROPERTY: Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς

Νέες δυνατότητες ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εντός και εκτός του αντικειμενικού συστήματος αξιών, παρέχει από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής:

1. Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.

2. Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:

Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή myPROPERTY (λ.χ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

Για όλες τις παραπάνω δηλώσεις έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY η νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ».

Οι δηλώσεις αυτές:

* υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου

* εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ και

* η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.

Η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της παραπάνω εφαρμογής του myPROPERTY είναι προαιρετική μέχρι τις 31/12/2023. Από την 1/1/2024, όλες οι ανωτέρω δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο μέσω της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας.

