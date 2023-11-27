Σκρέκας: Iδιαίτερα εποικοδομητική η συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), υπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αριστοτέλη Παντελιάδη (ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ), τον Γενικό Γραμματέα, Κώστα Μαυροειδή (ΓΑΛΑΞΙΑΣ) και τον Γενικό Διευθυντή, Απόστολο Πεταλά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

• Η εφαρμογή του «Καλαθιού των Χριστουγέννων» ενόψει της εορταστικής περιόδου.

• Η εξέλιξη της κυβερνητικής πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και ο ενδεχόμενος εμπλουτισμός της με περισσότερα προϊόντα με την ένδειξη -5%.

• Ο σχεδιασμός της μεταρρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της αγοράς και την αποτροπή των μηχανισμών που αυξάνουν τις τιμές στο ράφι όπως και των πλασματκών προωθητικών ενεργειών.



Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μετά το τέλος της συνάντησης τόνισε: «Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Αδιαμφισβήτητος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αγοραστικη δυνατότητα όλων των καταναλωτών, ιδίως των πιο ευάλωτων, εντός των συνθηκών που δημιουργεί η εισαγόμενη ακρίβεια. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα το τοπίο των παραπλανητικών προσφορών και εκπτώσεων προς όφελος του υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού και της θωράκισης του καταναλωτικού κοινού».

