Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,53%, στα 121,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να διασπά ανοδικά την αντίσταση των 1.260 μονάδων, με αυξημένο τζίρο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει στο Λονδίνο η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χ.Α και με τη συμμετοχή 37 εισηγμένων εταιρειών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.265,36 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.267,31 μονάδες (+0,68%) και κατώτερη τιμή στις 1.255,65 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 121,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.209.309 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+5,59%), της Elvalhalcor (+5,56%), της ΕΥΔΑΠ (+2,73%) και της Ελλάκτωρ (+2,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,42%), της Εθνικής (-1,68% και της Quest (-1,45%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+1,93%) και των Ταξιδιών (+1,78%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (-2,11%) και του Εμπορίου (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική διακινώντας 5.193.408 και 4.740.967 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,92 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 9,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 44 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optima bank +6,65% και Σαράντης +5,59%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,72% και Προοδευτική -5,94%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,5000 +1,67%

ALPHA BANK: 1,5500 +0,85%

AEGEAN AIRLINES: 11,5400 -0,52%

VIOHALCO: 5,4900 +0,55%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,5000 +1,05%

ΔΕΗ: 10,5000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC: 25,3000 +0,40%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3000 +2,68%

ΕΛΠΕ: 7,6600 -1,16%

ELVALHALCOR: 1,9000 +5,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,0740 -1,68%

ΕΥΔΑΠ: 6,0200 +2,73%

EUROBANK: 1,6600 -0,27%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4400 -1,45%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7750+1,88%

MOTOR OIL: 24,3000 +2,02%

JUMBO: 24,1800 -2,42%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7400 +1,21%

ΟΛΠ: 22,7500 +1,34%

ΟΠΑΠ: 14,8100 +2,14%

ΟΤΕ: 13,0400 +0,31%

AUTOHELLAS: 12,6400 +0,96%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,1460 +0,32%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5000 +5,59%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,1100+0,39%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

