Χατζηδάκης για Economist: «Είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας»

Ως απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία κινείται στην σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει τη σημαντική βελτίωση που εμφανίζει η Ελλάδα στον δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Economist ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης σε δήλωσή του: «Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στη βαθμολογία του δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που καταρτίζει ο Economist, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η εξέλιξη αυτή είναι μία ακόμα απόδειξη ότι η οικονομία μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της κυβέρνησης έτσι ώστε ο Economist, γνωστός για την εγκυρότητά του, να λέει ότι η Ελλάδα έχει πετύχει αυτή την επίδοση, σε συνέχεια μιας σειράς άλλων θετικών αξιολογήσεων.

Αποτελεί επίσης απάντηση σε όσους επιμένουν να καταστροφολογούν και να μηδενίζουν τις προσπάθειες. Η κυβέρνηση ποτέ δεν αρνήθηκε ότι η μεταρρυθμιστική δράση πρέπει να συνεχιστεί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Αυτό άλλωστε είναι που κάνουμε. Η συνεχής καταστροφολογία αδικεί τον ελληνικό λαό, τις προσπάθειες και τις θυσίες του.

Ο δείκτης του Economist μετρά την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 82 χώρες, με βάση 91 μεταβλητές που κατανέμονται σε 11 διαφορετικές κατηγορίες (πολιτικό περιβάλλον, μακροοικονομικό περιβάλλον, επιχειρηματικές ευκαιρίες, πολιτική ως προς την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό, πολιτική έναντι των ξένων επενδύσεων, εξωτερικό εμπόριο, φόροι, χρηματοδότηση, αγορά εργασίας, υποδομές και τεχνολογική ετοιμότητα).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση: «Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον κατά την περίοδο αυτή. Αυτό αντανακλά τον αντίκτυπο μιας φιλοεπιχειρηματικής κυβέρνησης, με επικεφαλής το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που διανύει τώρα τη δεύτερη θητεία της, η οποία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, μείωσε τους φόρους και τόνωσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη».

Όλα αυτά δεν είναι μόνο επιτυχία της κυβέρνησης. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας!», καταλήγει η δήλωση του κ.Χατζηδάκη.

