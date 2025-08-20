Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Τετάρτη τo μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίσα Κουκ, να παραιτηθεί, επικαλούμενος ένα αίτημα του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ (FHFA) που προέτρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τη διερευνήσει για φερόμενη απάτη με ενυπόθηκα δάνεια, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εκπρόσωποι της Fed και της Κουκ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε αίτημα για σχόλιο.

«Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί, τώρα!!!» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ένα ακόμη σχόλιο με στόχο την αναδιάρθρωση της σύνθεσης της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής της FHFA, Μπιλ Πουλτ, εξαπέλυσε τις κατηγορίες σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα την Τετάρτη, λέγοντας ότι η Κουκ είχε ορίσει ένα διαμέρισμα στην Ατλάντα ως κύρια κατοικία της, αφού είχε πάρει δάνειο για το σπίτι της στο Μίσιγκαν, το οποίο είχε επίσης δηλώσει ως κύρια κατοικία.

Ο Πουλτ δημοσίευσε επίσης μέρος της επιστολής του προς την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, αναφέροντας ότι η FHFA είχε αποκτήσει τα έγγραφα της υποθήκης της Κουκ και αναφέροντας τα δύο δάνεια από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021.

«Πρέπει να παραιτηθεί, γιατί αυτό που έκανε αποτελεί λόγο απόλυσης», έγραψε σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την Fed και τον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ για τα επιτόκια. Έχει επίσης επανειλημμένα «φλερτάρει» με την απομάκρυνση του, καθώς επιδιώκει να αναδιαμορφώσει την Κεντρική Τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

