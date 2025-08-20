Τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν υποβάλει νέες παραγγελίες για ρωσικό αργό πετρέλαιο που θα αποσταλεί από λιμάνια που συνήθως προμηθεύουν την Ινδία, καθώς η ζήτηση για το αργό πετρέλαιο της Μόσχας μειώνεται μετά την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το CNN.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 15 φορτία ρωσικού πετρελαίου για παράδοση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Η Κίνα και η Ινδία αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η οποία ώθησε τις δυτικές χώρες να αποφεύγουν τις εξαγωγές της.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δευτερεύοντες δασμούς σε προϊόντα από χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, επιπλέον ενός άλλου δασμού 25%, για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό οδήγησε την Ινδία σε απότομη μείωση των αγορών της.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι κρατικές και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες διύλισης της Κίνας είχαν αγοράσει περίπου 13 φορτία δυτικού ρωσικού αργού πετρελαίου για παράδοση τον Οκτώβριο και τουλάχιστον δύο φορτία για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον Muyu Xu, ανώτερο αναλυτή αργού πετρελαίου στην Kpler, η οποία παρακολουθεί τα εμπορεύματα και τα δεδομένα ναυτιλίας.

Τα 15 φορτία πετρελαίου, το καθένα από τα οποία κυμαίνεται συνήθως από 700.000 έως 1 εκατομμύριο βαρέλια, θα φορτωθούν από τα λιμάνια της Ρωσίας στην Αρκτική και τη Μαύρη Θάλασσα – προμήθειες που συνήθως πηγαίνουν στην Ινδία αντί για την Κίνα, δεδομένης της απόστασής της, δήλωσε ο Xu.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Κίνα είχε εξασφαλίσει 15 ρωσικά φορτία για την ίδια περίοδο, επικαλούμενο αναλυτές.

Ο Xu δήλωσε ότι η αγορά αντανακλούσε μια «ευκαιριακή» κίνηση, καθώς η τιμή του ρωσικού πετρελαίου παρέμεινε τουλάχιστον 3 δολάρια φθηνότερη ανά βαρέλι από τις εναλλακτικές λύσεις της Μέσης Ανατολής.

«Όσον αφορά το αν η Κίνα θα συνεχίσει να αγοράζει, προσωπικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, επειδή στην Ινδία ο Τραμπ εξακολουθεί να ασκεί έντονη πίεση», είπε.

Την Παρασκευή, μετά την ιστορική συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν εξετάζει άμεσα την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών στην Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά υπονόησε ότι μπορεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

Πέρυσι, η Ινδία εισήγαγε πετρέλαιο και αργό πετρέλαιο αξίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Πριν από τις πρόσφατες περικοπές, οι ρωσικές προμήθειες αντιπροσώπευαν το 36% της ινδικής αγοράς, καθιστώντας τη χώρα τη μεγαλύτερη πηγή αργού πετρελαίου, σύμφωνα με τη Vortexa, μια εταιρεία δεδομένων ενέργειας.

Η Κίνα έχει επίσης αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου με έκπτωση από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Η Ρωσία παρέχει το 13,5% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας. Πέρυσι, η Κίνα εισήγαγε ρωσικό πετρέλαιο αξίας 62,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Ο Xu δήλωσε ότι είναι απίθανο η Κίνα να καλύψει το έλλειμμα στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, καθώς η Ινδία αγοράζει περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τη Ρωσία, ενώ η Κίνα αγοράζει μόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης την ημέρα.

«Εάν η Ινδία συνεχίσει να αναβάλλει τις αγορές, αυτό θα αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα για τη Ρωσία - η Κίνα απλά δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της όλο τον όγκο της Ινδίας», είπε.

Πηγή: skai.gr

