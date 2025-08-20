Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 3,6% και τον Μάιο στο 3,3%.
Στο σύνολο της ευρωζώνης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2%, σταθερός σε σχέση με τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο του 2024 βρισκόταν στα επίπεδα του 2,6%.
Σε ό,τι αφορά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο βρέθηκε στο 2,4%, από 2,3% τον Ιούνιο και σε σχέση με το 2,8% έναν χρόνο πριν.
Τον χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό κατέγραψε η Κύπρος (0,1%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%). Τα υψηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ρουμανία (6,6%), η Εσθονία (5,6%) και η Σλοβακία (4,6%).
Συγκριτικά με τον Ιούνιο ο πληθωρισμός κατέγραψε πτώση σε 8 κράτη μέλη, έμεινε σταθερός σε έξι και ενισχύθηκε σε 13.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.