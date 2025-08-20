Λογαριασμός
Υπουργείο Ανάπτυξης: Κατατέθηκαν 35,8 εκατ. ευρώ για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Οι επενδύσεις που θα αποπληρωθούν αφορούν στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γενικής επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπουργείο_Ανάπτυξης

Το ποσό των 35.785.000 ευρώ κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς τον τομέα Μακεδονίας- Θράκης και τις περιφέρειες για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ενώ σημειώνεται ότι οι επενδύσεις που θα αποπληρωθούν αφορούν στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γενικής επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

