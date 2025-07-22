Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, είναι ένας «βλάκας» που έχει διατηρήσει τα επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά θα αποχωρήσει σε οκτώ μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Νομίζω ότι έχει κάνει κακή δουλειά, αλλά ούτως ή άλλως θα αποχωρήσει πολύ σύντομα. Σε οκτώ μήνες θα έχει φύγει», δήλωσε σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ.

Ερωτηματικά από τη δήλωση Τραμπ

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει στις 15 Μαΐου και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αποχωρήσει νωρίτερα από τη θέση του. Οκτώ μήνες όμως, είναι μέχρι τα μέσα Μαρτίου και δεν ήταν σαφές γιατί ο Τραμπ επέλεξε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο Τραμπ επιτίθεται στον Πάουελ εδώ και μήνες επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια και έχει συχνά αναφερθεί στην πιθανότητα να τον απομακρύνει, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι η απόλυσή του είναι «απίθανη».

Την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι 3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τα τρέχοντα.

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και σχεδόν όλοι αναμένουν ότι θα διατηρήσει το επιτόκιο πολιτικής στο τρέχον εύρος του 4,25%-4,50%.

«Η οικονομία μας είναι τόσο ισχυρή τώρα, που ξεπερνά τα πάντα. Σπάμε ρεκόρ», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά ξέρετε κάτι; Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι επειδή αυτός ο τύπος είναι βλάκας. Κρατάει τα επιτόκια πολύ υψηλά, και πιθανότατα το κάνει για πολιτικούς λόγους», τόνισε.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, στην ίδια συνάντηση, έστρεψε την προσοχή του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τις μη νομισματικές της δραστηριότητες, ζητώντας και πάλι μια μεγάλη εσωτερική έρευνα. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έθεσαν πρόσφατα ερωτήματα σχετικά με την ανακαίνιση δύο κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία θεωρούν αδικαιολόγητα πολυτελή.

«Η Fed έχει ξεφύγει από την αποστολή της και εκεί πηγαίνουν πολλά από τα έξοδα», είπε ο Μπέσεντ.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αντιτείνει, ότι τα κτίρια είχαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και αποδοτικότητας που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Πηγή: skai.gr

