Με τη φράση «όταν οι κανόνες δεν τηρούνται, παρεμβαίνουμε» ξεκινά η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο TikTok.

«Τον περασμένο Δεκέμβριο θεσπίσαμε κανόνες για να περιοριστούν οι υπερβολικές τραπεζικές χρεώσεις, όμως κάποιοι βρήκαν παραθυράκι και συνέχισαν να χρεώνουν καταχρηστικά τους πολίτες», συνεχίζει.

«Αυτό όμως τελειώνει εδώ», επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον, κάνει αναφορά στην τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση για μηδενισμό της προμήθειας σε κάθε ανάληψη από ATM του συστήματος ΔΙΑΣ, καθώς και από τρίτους παρόχους που έχουν μετοχική σχέση με τις τράπεζες, ενώ επιβάλλονται και όρια για τις χρεώσεις από τρίτους παρόχους.

«Οι τραπεζικές υπηρεσίες πρέπει να εξυπηρετούν τους πολίτες, δεν πρέπει να τον επιβαρύνουν άδικα», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_ Όταν οι κανόνες δεν τηρούνται, παρεμβαίνουμε. Οι τραπεζικές υπηρεσίες πρέπει να εξυπηρετούν τον πολίτη. Δεν πρέπει να τον επιβαρύνουν άδικα. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Πηγή: skai.gr

