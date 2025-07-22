Ο κορυφαίος οικονομολόγος Mοχάμεντ Ελ-Εριάν διαφωνεί με τη Wall Street και δηλώνει ότι ο Πάουελ πρέπει να παραιτηθεί για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της Fed.

Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν ζήτησε την Τρίτη από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζέρομ Πάουελ, να παραιτηθεί οικειοθελώς από τη θέση του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, καθιστώντας τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο της Allianz έναν από τους πρώτους διακεκριμένους οικονομολόγους που πήραν δημόσια τέτοια θέση, σημειώνει το CNBC.

«Εάν ο στόχος του προέδρου Πάουελ είναι να διαφυλάξει την επιχειρησιακή αυτονομία της Fed, την οποία θεωρώ ζωτικής σημασίας, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί», δήλωσε ο Ελ-Εριάν σε μια ανάρτησή του στο X.

Ο Eλ-Εριάν, σημείωσε ότι γνωρίζει πως η άποψή του δεν συνάδει με την κοινή άποψη της Wall Street, η οποία επιθυμεί ο Πάουελ να ολοκληρώσει τη θητεία του ως πρόεδρος τον Μάιο του 2026. Αναγνώρισε όμως, ότι η παραίτηση του Πάουελ δεν θα ήταν το «βέλτιστο» αποτέλεσμα.

Ωστόσο, δήλωσε ότι η παραίτηση του Πάουελ θα ήταν καλύτερη από το τρέχον σενάριο, στο οποίο, όπως είπε, η Fed αντιμετωπίζει «αυξανόμενες και διευρυνόμενες απειλές» για την ανεξαρτησία της. Ο Eλ-Εριάν επεσήμανε ότι αυτές οι απειλές πιθανότατα θα αυξηθούν εάν ο Πάουελ παραμείνει πρόεδρος της Fed.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και οι σύμβουλοί του έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον του Πάουελ για την απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο.

Ο επικεφαλής της Fed, έχει δηλώσει ότι το σχέδιο Τραμπ για την επιβολή υψηλών δασμών έχει δημιουργήσει οικονομική αβεβαιότητα, ωθώντας την τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, εν αναμονή των εξελίξεων.

Πηγή: skai.gr

