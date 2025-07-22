Με πτώση, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.955,83 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.948,08 μονάδες (-1,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.200.320 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,62%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+0,90%), των ΕΛΠΕ (+0,51%) και της Viohalco (+0,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-2,77%), της Τιτάν (-2,63%), του ΔΑΑ (-2,16%) και της Motor Oil (-1,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.372.312 και 10.704.795 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 33,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 29 μετοχές, 76 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+8,93%) και Ξυλεμπορία(π) (+7,54%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-8,43%) και Mermeren (-6,70%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,9900 αμετάβλητη

OPTIMA: 7,1700 -0,69%

ΤΙΤΑΝ: 37,0000 -2,63%

ALPHA BANK: 3,2470 -0,52%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 -1,09%

VIOHALCO: 6,2500 +0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,1000 -0,85%

ΔΑΑ: 9,9600 -2,16%

ΔΕΗ: 14,1400 -0,21%

COCA COLA HBC: 46,3000 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 6,4200 -1,53%

ΕΛΠΕ: 7,8100 +0,51%

ELVALHALCOR: 2,6200 -0,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,6550 -1,40%

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -2,77%

EUROBANK: 3,1200 -0,64%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6900+0,90%

MOTOR OIL: 25,3400 -1,71%

JUMBO: 30,3200 -0,07%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,2000 +0,09%

ΟΛΠ: 46,5000 -1,38%

ΟΠΑΠ: 18,8000 -1,16%

ΟΤΕ: 15,2300 -0,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6600 -1,36%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 -0,59%

