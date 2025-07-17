Τραμπ: «Δεν σχεδιάζω να απολύσω τον Πάουελ, εκτός αν χρειαστεί να φύγει για απάτη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν σχεδιάζει να απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, ωστόσο επανέλαβε την κριτική του προς τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια.

Ένα δημοσίευμα του Bloomberg νωρίτερα την Τετάρτη, που ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν πιθανό να απολύσει τον Πάουελ, σύντομα πυροδότησε πτώση των μετοχών και του δολαρίου, καθώς και αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.

Ο Τραμπ, ο οποίος ασκεί σχεδόν καθημερινά κριτική στον Πάουελ επειδή ΑΡΓΗΣΕ να μειώσει τα επιτόκια, δήλωσε ότι το δημοσίευμα δεν ήταν αληθές, ανέφερε το Reuters. Ωστόσο, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε θέσει την ιδέα στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές το βράδυ της Τρίτης, γράφοντας το τελευταίο κεφάλαιο σε μια κλιμακούμενη εκστρατεία του εναντίον της τράπεζας και του επικεφαλής της, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, εκτός αν χρειαστεί να φύγει για απάτη», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην πρόσφατη κριτική που άσκησαν ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες για υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ιστορικής έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον. Δεν έχουν υπάρξει στοιχεία απάτης και η Fed έχει αντιδράσει στις επικρίσεις του Τραμπ.

Ο Πάουελ, ο οποίος προτάθηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στα τέλη του 2017 για να ηγηθεί της Fed και στη συνέχεια προτάθηκε για δεύτερη θητεία από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τέσσερα χρόνια αργότερα, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να εκτίσει τη θητεία του, η οποία διαρκεί έως τις 15 Μαΐου 2026. Μια πρόσφατη γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει εδραιώσει μια μακροχρόνια ερμηνεία του νόμου ότι ο πρόεδρος της Fed δεν μπορεί να απολυθεί λόγω διαφορών πολιτικής, αλλά μόνο «για κάποια (σημαντική) αιτία».

Σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε αργότερα την Τετάρτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε ξανά αν σκέφτεται να απομακρύνει τον Πάουελ. «Θα μου άρεσε πολύ αν ήθελε να παραιτηθεί, αυτό θα εξαρτηθεί από τον ίδιο», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή Real America's Voice. «Λένε ότι θα διατάρασσε την αγορά αν το έκανε».

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ανέβηκαν και οι μετοχές έκλεισαν την ημέρα υψηλότερα μετά τα σχόλια του Τραμπ, τα οποία περιελάμβαναν το γνωστό παράπονο ότι ο Πάουελ διατηρεί το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο της Fed στο εύρος 4,25%-4,50% από τον Δεκέμβριο.

Οι επιθέσεις του στον Πάουελ συνεχίζονται από τότε που υπέγραψε στις 4 Ιουλίου το «Big Beautiful Bill», το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές, θα προσθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο έλλειμμα των ΗΠΑ.

«Μεγάλο λάθος»

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος αντιτάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο και έκτοτε έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή, υπερασπίστηκε την Τετάρτη με θέρμη την ανεξάρτητη Fed, η οποία, όπως λένε οι οικονομολόγοι, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της σταθερότητας των τιμών στις ΗΠΑ.

«Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για την πιθανή απόλυση του προέδρου της Fed», δήλωσε ο Τίλις, μέλος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, η οποία επιβλέπει τη Fed και επιβεβαιώνει τους προεδρικούς διορισμούς στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Η υπαγωγή της Fed σε άμεσο προεδρικό έλεγχο θα ήταν ένα «τεράστιο λάθος», είπε.

«Οι συνέπειες της απόλυσης ενός προέδρου της Fed, μόνο και μόνο επειδή οι πολιτικοί δεν συμφωνούν με αυτήν την οικονομική απόφαση, θα υπονομεύσουν την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον και θα έλεγα ότι αν συμβεί αυτό θα δούμε μια αρκετά άμεση αντίδραση και πρέπει να το αποφύγουμε αυτό», δήλωσε ο Τίλις.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι δεν θεώρησαν πιθανή την απόλυση του Πάουελ από τον Τραμπ.

Ερωτηθείς αν θα αποτελούσε πρόβλημα για τον Τραμπ να απολύσει τον Πάουελ, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Από ό,τι καταλαβαίνω ο πρόεδρος δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει αυτό».

Ανακινίσεις στη Fed

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος φάνηκε να προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για την απόλυση του Πάουελ για «για κάποια (σημαντική) αιτία», όταν ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ, έστειλε στον Πάουελ μια επιστολή λέγοντας ότι ο Τραμπ ήταν «εξαιρετικά προβληματισμένος» από τις ανακαινίσεις δύο κτιρίων της Fed.

«Κανείς δεν ξεγελιέται από το ξαφνικό ενδιαφέρον του Προέδρου Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών για ανακαινίσεις κτιρίων — είναι σαφές πρόσχημα για την απόλυση του προέδρου της Fed, Πάουελ», δημοσίευσε στο X η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας και η ίδια μακροχρόνια επικριτής του Πάουελ. Η Γουόρεν ήταν το μόνο μέλος της επιτροπής που ψήφισε κατά της εκ νέου υποψηφιότητας του Πάουελ ως επικεφαλής της τράπεζας το 2022.

Οικονομικοί αναλυτές δήλωσαν ότι φοβούνται ότι η εκστρατεία πίεσης στον Πάουελ θα συνεχιστεί -- με αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Fed να διατηρεί τις τιμές σταθερές και να μεγιστοποιεί την απασχόληση.

«Οποιαδήποτε μείωση της ανεξαρτησίας της Fed πιθανότατα θα προσέθετε ανοδικούς κινδύνους σε μια πληθωριστική προοπτική που ήδη υπόκειται σε ανοδικές πιέσεις από δασμούς και κάπως αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό», έγραψε ο επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ της JP Morgan, Μάικλ Φερόλι, ο οποίος δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν το «έπος» των επανειλημμένων απειλών του προέδρου να απομακρύνει τον Πάουελ έχει τελειώσει.

Ο Φερόλι και άλλοι σημείωσαν ότι η συνεχιζόμενη πίεση στον Πάουελ πιθανότατα θα ωθήσει προς τα πάνω τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού.

Η «επίσημη διαδικασία» για τον εντοπισμό του διαδόχου του Πάουελ βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Ο Μπέσεντ είναι ο ίδιος ένας από τους υποψήφιους για τη θέση, μαζί με τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς και τον διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ.

