Καταγγελίες για ιδιωτικές εταιρείες που πιστοποιούν βιολογικά προϊόντα και αναφορά του διευθύνοντος συμβούλου του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης διαβίβασε σήμερα στον προϊστάμενο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Αθηνών, τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ελέγχου των εταιρειών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων - για τον οποίο είχε δώσει εντολή ο κ. Θεοδωρικάκος - έφτασαν στο ΕΣΥΔ, με εταιρεία ταχυμεταφορών, καταγγελίες για εταιρείες που έδιναν αθρόες πιστοποίησεις, σε πυκνότητα και χρόνους που είναι αδύνατο να υπάρξουν.

Πέραν της διαβίβασης των καταγγελιών στη Δικαιοσύνη το ΕΣΥΔ διεξάγει από τον Ιούνιο εντατικούς ελέγχους στο σύνολο των εταιρειών που έχουν διαπιστευθεί και εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά.



Πηγή: skai.gr

