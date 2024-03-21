Σε μια κίνηση-έκπληξη προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) η οποία έκοψε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης και συγκεκριμένα στο 1,5%, τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερα του 2% στο άμεσο μέλλον.
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούσαν πως η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας θα κρατούσε τα επιτόκια στο 1,75%.
Η Ελβετία είναι η πρώτη ανεπτυγμένη οικονομία η οποία "κόβει" τα επιτόκια, ύστερα από μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, αποτέλεσμα τόσο των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στο παγκόσμιο εμπόριο όσο και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
"Εδώ και μερικούς μήνες, ο πληθωρισμός έχει επανέλθει κάτω από το 2% και, είναι πιθανό να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια” ανέφερε η SNB. Ο ελβετικός πληθωρισμός συνέχισε να μειώνεται τον Φεβρουάριο, φθάνοντας το 1,2%. Σε αυτό το πλαίσιο η SNB μείωσε τις εκτιμήσεις της για τον ετήσιο πληθωρισμό. Πλέον προβλέπει ότι ο μέσος πληθωρισμός για το 2024 θα διαμορφωθεί στο 1,4%, χαμηλότερα από το 1,9% που προέβλεπε τον Δεκέμβριο και στο 1,2% για το 2025, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για 1,6%. Επίσης, παρέθεσε και τις πρώτες της εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του 2026, τον οποίο τοποθετεί στο 1,1%.
Ύστερα από τις ανακοινώσεις της SNB αναλυτές της Capital Economics δήλωσαν πως προβλέπουν δυο ακόμη μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας εντός του έτους.
Η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας έρχεται λίγο πριν τις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας και της Norges Bank της Νορβηγίας.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια και επανέλαβε τις προσδοκίες της για τρεις μειώσεις επιτοκίων το 2024.
