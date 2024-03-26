Αισιοδοξία για την φετινή πορεία του τουρισμού δημιουργούν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για τον πρώτο μήνα του έτους, όπου καταγράφεται τόσο αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης όσο και των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Ειδικότερα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε 737,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 24,8%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-27 κατά 24,9% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 8,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 254,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 21,2%, ενώ άνοδο εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 34,4%, σε 112,8 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 70,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 35,4% και διαμορφώθηκε σε 42,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 39,2% και διαμορφώθηκε σε 36,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 54,6 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 260,2%. Δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σε ό,τι αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, εμφάνισε πλεόνασμα 112,6 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο, έναντι πλεονάσματος 54,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 25,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αύξηση 27% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, για τον πρώτο μήνα του έτους οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση 27,1% και διαμορφώθηκαν στα 278,3 δισ. ευρώ, έναντι 219,0 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ αύξηση κατά 0,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2024: 165,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 164,4 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,0% όσο και στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, που αυξήθηκε κατά 9,7%.

Αύξηση 34,7% από Γερμανία, κατά 83% υψλότερες από Γαλλία

Αύξηση κατά 63,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 149,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 1,0% (Ιανουάριος 2024: 126,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 125,2 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 49,6% (Ιανουάριος 2024: 115,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 77,2 εκατ. ευρώ), καθώς επίσης και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 138,8%, στα 33,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 34,7% και διαμορφώθηκαν στα 29,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 83,0% και διαμορφώθηκαν στα 20,0 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 8,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20,0 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 63,6% και διαμορφώθηκαν στα 23,1 εκατ. ευρώ.

