Το Πεκίνο λέει πως «επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες» της συμφωνίας με την Ουάσινγκτον

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι «επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας πως η Ουάσινγκτον θα άρει περιορισμούς σε βάρος της και ότι θα μπορούσε να επικυρώσει την εξαγωγή περισσότερων ειδών, η εξαγωγή των οποίων υπόκειται σε ελέγχους.

«Η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην ίδια κατεύθυνση με αυτή», ανέφερε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, καλώντας για «μια υγιή, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη των σινοαμερικανικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων».

Ο Λευκός Οίκος έκανε χθες, Πέμπτη, λόγο για προόδους σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, με έναν αξιωματούχο να διευκρινίζει ότι τα δύο μέρη επικύρωσαν μια συμφωνία που αφορά κυρίως την επιτάχυνση των αποστολών σπάνιων γαιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έπειτα από συνομιλίες το Μάιο στη Γενεύη, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν να μειώσουν προσωρινά τους απαγορευτικούς τελωνειακούς δασμούς που επέβαλλαν στα αντίστοιχα προϊόντα τους.

Η Κίνα δεσμεύθηκε επίσης να χαλαρώσει ορισμένα μη δασμολογικά αντίμετρα. Όμως αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν εκ των υστέρων το Πεκίνο ότι παραβιάζει τη συμφωνία και χρονοτριβεί στην έκδοση αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών.

Στα μέσα Ιουνίου, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν τελικά στο Λονδίνο σε ένα «γενικό πλαίσιο» για να εξομαλύνουν τις εμπορικές διενέξεις τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη διάρκεια εκδήλωσης ότι η Ουάσινγκτον «μόλις υπέγραψε» μια συμφωνία αναφορικά με το εμπόριο με την Κίνα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Πεκίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι βρέθηκε μια συναίνεση.

«Έπειτα από τις συνομιλίες του Λονδίνου, οι ομάδες των δύο μερών διατήρησαν στενή επικοινωνία», δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου. «Πρόσφατα, έπειτα από έγκριση, τα δύο μέρη διευκρίνισαν τις λεπτομέρειες του πλαισίου εφαρμογής», πρόσθεσε.

«Η Κίνα θα προχωρήσει βάσει του νόμου στην εξέταση και την έγκριση αιτημάτων για εξαγωγές που αφορούν τα είδη που υπόκεινται σε έλεγχο και ικανοποιούν τις απαιτήσεις», ανέφερε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά συνέπεια, θα άρουν σειρά περιοριστικών μέτρων έναντι της Κίνας», πρόσθεσε το υπουργείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά επιπλέον διευκρίνιση.

