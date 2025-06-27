Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως θα συναφθεί συμφωνία με τις χώρες της G7 που θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να εξαιρούνται από ορισμένους φόρους σε διεθνές επίπεδο.

«Έπειτα από μήνες παραγωγικών συνομιλιών με άλλες χώρες για την παγκόσμια φορολογική συμφωνία του ΟΟΣΑ, θα ανακοινώσουμε κοινή συμφωνία με τις χώρες της G7 που υπερασπίζεται τα αμερικανικά συμφέροντα», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ μέσω X.

After months of productive dialogue with other countries on the OECD Global Tax Deal, we will announce a joint understanding among G7 countries that defends American interests. President Trump paved the way for this historic achievement. On January 20, the President issued two… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 26, 2025

Σχεδόν 140 χώρες σύναψαν το 2021 συμφωνία για τη φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών, που διαπραγματεύθηκαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η συμφωνία, που έχει επικριθεί έντονα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλάμβανε δυο «πυλώνες», με τον δεύτερο να ορίζει τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στο 15% για τις πολυεθνικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, «οι φόροι του δεύτερου πυλώνα του ΟΟΣΑ δεν θα έχουν εφαρμογή στις αμερικανικές εταιρείες». Αξιωματούχοι εργάζονται για να παρουσιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή εντός «μηνών», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπέσεντ ζήτησε επίσης από τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου να αποσύρουν του «μεγάλου και όμορφου νόμου» του προέδρου Τραμπ, το τρέχον διάστημα υπό συζήτηση στο Κογκρέσο, να αποσύρουν διάταξη που επιτρέπει η κυβέρνηση να επιβάλλει φόρους σε επιχειρήσεις οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν είναι Αμερικανοί, καθώς και σε επενδυτές από χώρες που επιβάλλουν φόρους που κρίνονται αθέμιτοι σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η ρήτρα αυτή, που σκοπός είχε να μπορούν να επιβάλλονται φορολογικά αντίποινα, είχε προκαλέσει πολλές ανησυχίες, ιδίως για το ενδεχόμενο να αποτρέψει ξένες εταιρείες να κάνουν επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

