Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα σημάδια αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, αυξάνοντας τις ελπίδες για περαιτέρω εμπορικές συμφωνίες πριν από την άρση της προθεσμίας για την παύση των δασμών των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 .STOXX σημειώνει άνοδο 0,6% στις 540,67 μονάδες. Ο δείκτης βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει την πρώτη άνοδό του εδώ και τρεις εβδομάδες. Άλλοι σημαντικοί περιφερειακοί δείκτες διαπραγματεύονταν επίσης υψηλότερα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με την Κίνα για τον τρόπο επιτάχυνσης των αποστολών σπάνιων γαιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τις ανησυχίες για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα προς το παρόν, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται σε ενδείξεις προόδου για νέες εμπορικές συμφωνίες πριν λήξει στις αρχές Ιουλίου η αναστολή για τους υψηλότερους δασμούς με τους οποίους απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν τις νέες προτάσεις των ΗΠΑ για μια εμπορική συμφωνία στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν απέκλεισε την πιθανότητα αποτυχίας των συνομιλιών για τους δασμούς, λέγοντας ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αυτοκινήτων οδηγούν την άνοδο 1,5%. Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης διαπραγματεύονται επίσης θετικά 1,2%.

Πηγή: skai.gr

