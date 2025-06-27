Οι ΗΠΑ και η Κίνα οριστικοποίησαν μια εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος έχει άμεσα σχέδια για την επίτευξη συμφωνιών με μια σειρά από 10 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, σημειώνει το Bloomberg.

Η συμφωνία με την Κίνα, η οποία, όπως δήλωσε ο Λούτνικ, υπεγράφη πριν από δύο ημέρες, κωδικοποιεί τους όρους που καθορίστηκαν στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Κίνας να παραδώσει σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε οτιδήποτε, από ανεμογεννήτριες έως αεροπλάνα.

«Θα μας παραδώσουν σπάνιες γαίες» και μόλις το κάνουν αυτό, «θα μειώσουμε τους δασμούς», δήλωσε ο Lutnick σε συνέντευξή του στο Bloomberg News.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν στους όρους για την εφαρμογή της συμφωνίας της Γενεύης. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας στο Πεκίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό την Παρασκευή.

Η συμφωνία με την Κίνα καθορίζει τους όρους που συζητήθηκαν στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον φέτος - ένα ορόσημο αφού οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβίαση των όρων προηγούμενων συμφωνιών. Ωστόσο, εξακολουθεί να εξαρτάται από τις μελλοντικές ενέργειες και των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Έρχονται 10 ακόμα εμπορικές συμφωνίες

Ο Lutnick δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν επίσης έτοιμος να οριστικοποιήσει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών τις επόμενες δύο εβδομάδες σε σχέση με την προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επαναφορά των υψηλότερων δασμών που ο πρόεδρος διέκοψε τον Απρίλιο.

«Θα κάνουμε τις 10 κορυφαίες συμφωνίες και θα τις βάλουμε στη σωστή κατηγορία », είπε.

Ο Λούτνικ δεν διευκρίνισε ποια έθνη θα αποτελέσουν μέρος αυτού του πρώτου κύματος εμπορικών συμφωνιών, αν και νωρίτερα την Πέμπτη ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με την Ινδία.

Ο πρόεδρος έχει επίσης πει ότι τελικά θα στείλει «επιστολές» σε χώρες που θα υπαγορεύουν εμπορικούς όρους εάν δεν επιτευχθούν εγκαίρως συμφωνίες. Οι χώρες θα ταξινομηθούν σε κατηγορίες στις 9 Ιουλίου, πρόσθεσε ο Lutnick. Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να παρατείνει τις προθεσμίες για να επιτρέψει περισσότερες συνομιλίες.

«Αυτοί που έχουν συμφωνίες θα έχουν συμφωνίες και όλοι οι άλλοι που διαπραγματεύονται μαζί μας, θα λάβουν απάντηση από εμάς και στη συνέχεια θα μπουν σε αυτό το πακέτο», δήλωσε ο Lutnick. «Αν οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν και να διαπραγματευτούν περαιτέρω, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, αλλά αυτό το δασμολογικό ποσοστό θα οριστεί και θα ξεκινήσουμε».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς - που φθάνουν μέχρι και το 50% - στις 2 Απριλίου, αλλά αργότερα ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος τους για 90 ημέρες, ώστε να επιτραπούν διαπραγματεύσεις.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο ολοκληρωμένες θα είναι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες. Οι εμπορικές συμφωνίες συνήθως χρειάζονται χρόνια - και όχι απλούς μήνες - για να διαπραγματευτούν. Μια προηγούμενη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο αφήνει ακόμη σημαντικά ζητήματα αδιευκρίνιστα, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης για ορισμένα εισαγόμενα μέταλλα.

Απέχει από μια ολοκληρωμένη συμφωνία

Η συμφωνία με την Κίνα που περιέγραψε ο Lutnick απέχει πολύ από μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία και αντιμετωπίζει ακανθώδη ζητήματα σχετικά με τη διακίνηση της φαιντανύλης και την πρόσβαση των αμερικανών εξαγωγέων στις κινεζικές αγορές.

Αφού ένας αρχικός γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη κατέληξε σε μείωση των δασμών που επέβαλαν και οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και η Κίνα κατηγόρησαν η μία την άλλη για παραβίαση της συμφωνίας τους. Μετά από επακόλουθες συνομιλίες στο Λονδίνο αυτόν τον μήνα, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία εκκρεμεί εν αναμονή της έγκρισης από τον Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Lutnick σημείωσε ότι βάση της συμφωνίας που υπεγράφη πριν από δύο ημέρες, τα «αντίμετρα» των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν πριν από τις συνομιλίες του Λονδίνου θα αρθούν - αλλά μόνο όταν αρχίσουν να ρέουν υλικά σπάνιων γαιών από την Κίνα. Τα εν λόγω αμερικανικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εξαγωγές υλικών, όπως το αιθάνιο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών, λογισμικού για τσιπ και κινητήρων αεροσκαφών.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι ΗΠΑ κινούνται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές αιθανίου, με το Υπουργείο Εμπορίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να λέει στις ενεργειακές εταιρείες ότι μπορούν να φορτώνουν αυτό το πετρελαϊκό αέριο σε δεξαμενόπλοια και να το στέλνουν στην Κίνα - αλλά όχι να το ξεφορτώνουν εκεί χωρίς άδεια.

Το Bloomberg ανέφερε προηγουμένως ότι οι αμερικανικές εταιρείες που εξαρτώνται από αυτά τα κινεζικά ορυκτά εξακολουθούν να περιμένουν την έγκριση του Πεκίνου για τις μεταφορές.

