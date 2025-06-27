«Ανοιχτούς λογαριασμούς» με την εφορία έχουν 4,2 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι φέτος χρωστάνε επιπλέον 3,8 δισ. ευρώ, με τα συνολικά «φέσια» στο Δημόσιο να φτάνουν τα 110,8 δις ευρώ.

Η «ακτινογραφία» των χρεών δείχνει ότι λίγοι χρωστάνε πολλά.

- Το 90,9% των φορολογουμένων έχει χρέη έως 10.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό των οφειλών αυτής της ομάδας να ανέρχεται μόλις στο 3,5% του συνόλου.

- Ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως μόλις 50 ευρώ μειώθηκε κατά 452.472 άτομα.

- Αντίθετα, τα χρέη των «μεγάλων» οφειλετών (με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ), διογκώθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ.

Αυτή η κατηγορία αφορά μόλις το 0,2% του συνόλου των οφειλετών (9.865 νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) που χρωστούν ωστόσο κατά μέσο όρο πάνω από 8,5 εκατ. ευρώ ο καθένας.

Το συνολικό τους χρέος διαμορφώνεται στα 84,47 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 76,2% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία.

Εχουν ρυθμιστεί μόλις 3,6 δις

Παρά τη νέα διόγκωση των χρεών μόλις το 4,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή 3,62 δισ. ευρώ, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα διακανονισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμισμένων χρεών 35,2% αφορά ποσά από 500 έως 10.000 ευρώ, δείγμα ότι η συμμόρφωση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους «μικρούς» οφειλέτες.

Ποιοι θα κρεμαστούν στα μανταλάκια

Όσοι χρωστούν περισσότερα από 150.000 σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν στη διάθεση τους έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου για να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Ειδάλλως στις 30 Ιουνίου, θα δουν τα ονόματα τους στη λίστα της…ντροπής που θα δημοσιεύσουν από κοινού ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ.

Στη λίστα των «στιγματισμένων», τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι:

- για φυσικά πρόσωπα: το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

- για νομικά πρόσωπα: ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α. και το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Ποιοι εξαιρούνται της... διαπόμπευσης

Εκτός λίστας και με βάση το ισχύον πλαίσιο, θα μείνουν οι εξής οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια ύψους και παλαιότητας:

- οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

- οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

- οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

- οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

- οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πάντως, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή ακόμη και διαγραφής των στοιχείων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα του οφειλέτη.

