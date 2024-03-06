Μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και επιστροφή του φυσικού αερίου σε προ κρίσης επίπεδα τον Φεβρουάριο στη χώρα μας καταγράφει η μηνιαία έρευνα HEPI για τις λιανικές τιμές του ηλεκτρικού σε χώρες της Ευρώπης που διεξάγουν οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας και η εταιρεία Vaasa ETT.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για την οικιακή κιλοβατώρα μειώθηκε κατά 3% και διαμορφώθηκε στα 22,97 σεντς ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους και τέλη), χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 24,85 σεντς. Κατόπιν αυτού, η τιμή του ρεύματος κατατάσσεται στην 16η θέση μεταξύ 33 ευρωπαϊκών πόλεων.

Για το φυσικό αέριο, η τιμή στην Αθήνα μειώθηκε σε μηνιαία βάση κατά 10% (είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην ΕΕ, μαζί με την Εσθονία), και διαμορφώθηκε στα 6,94 σεντς ανά κιλοβατώρα, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 10,54 σεντς.

Η τιμή στην Αθήνα ήταν τον περασμένο μήνα η 20η φθηνότερη μεταξύ 27 ευρωπαϊκών πόλεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μείωση της τιμής σε ετήσια βάση φθάνει στο 36%, με αποτέλεσμα την επιστροφή σε επίπεδα προ κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.