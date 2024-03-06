Λογαριασμός
Μείωση των τιμών για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο το Φεβρουάριο - Πόσο έπεσε η τιμή στην Αθήνα

Σε προ κρίσης επίπεδα υποχώρησε η τιμή του φυσικού αερίου τον Φεβρουάριο στη χώρα μας

Φυσικό αέριο

Μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και επιστροφή του φυσικού αερίου σε προ κρίσης επίπεδα τον Φεβρουάριο στη χώρα μας καταγράφει η μηνιαία έρευνα HEPI για τις λιανικές τιμές του ηλεκτρικού σε χώρες της Ευρώπης που διεξάγουν οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας και η εταιρεία Vaasa ETT.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για την οικιακή κιλοβατώρα μειώθηκε κατά 3% και διαμορφώθηκε στα 22,97 σεντς ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους και τέλη), χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 24,85 σεντς. Κατόπιν αυτού, η τιμή του ρεύματος κατατάσσεται στην 16η θέση μεταξύ 33 ευρωπαϊκών πόλεων.

Για το φυσικό αέριο, η τιμή στην Αθήνα μειώθηκε σε μηνιαία βάση κατά 10% (είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην ΕΕ, μαζί με την Εσθονία), και διαμορφώθηκε στα 6,94 σεντς ανά κιλοβατώρα, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 10,54 σεντς.

Η τιμή στην Αθήνα ήταν τον περασμένο μήνα η 20η φθηνότερη μεταξύ 27 ευρωπαϊκών πόλεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μείωση της τιμής σε ετήσια βάση φθάνει στο 36%, με αποτέλεσμα την επιστροφή σε επίπεδα προ κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φυσικό Αέριο Ηλεκτρικό ρεύμα
