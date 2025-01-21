Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Δευτέρα, διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στην κυβέρνησή του να αναστείλει για 75 ημέρες την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει τη λειτουργία του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης TikTok στις ΗΠΑ.

Ο νόμος αυτός, ο οποίος είχε ψηφιστεί από το Κογκρέσο πέρυσι και τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή, επιβάλλει στη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, την κινεζική Bytedance, να την πουλήσει υπό την απειλή της απαγόρευσής της στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί «να σώσει το TikTok», αναστέλλοντας την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει στο αμερικανικό έδαφος τη λειτουργία του μέσου αυτού κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νόμος προβλέπει πολύ βαριά πρόστιμα για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τα καταστήματα εφαρμογών, έως και 5.000 δολάρια ανά χρήστη για τα τελευταία.

Οι κυρώσεις αυτές θα επιβληθούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο ο Τραμπ έδωσε εντολή να μην παρέμβει για δυόμιση μήνες, έως ότου "έχει διαβουλεύσεις με τους συμβούλους" του, σύμφωνα με το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να αξιολογήσει τους κινδύνους που θέτουν το TikTok και η κινεζική μέτοχός του όσον αφορά την ασφάλεια και να «προσδιορίσει αν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το TikTok είναι επαρκή».

Οι Αμερικανοί βουλευτές είχαν αιτιολογήσει την ψήφιση του νόμου, λέγοντας ότι είναι αναγκαίο να αποτραπεί η πρόσβαση των κινεζικών αρχών στα δεδομένα Αμερικανών χρηστών ή η χειραγώγηση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ.

Στη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο που ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους κατά την οποία υπέγραψε αυτό το διάταγμα όπως και πολλά άλλα, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τους κινδύνους που θέτει το μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά την εθνική ασφάλεια.

«Υπάρχουν πολλά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα και το μόνο για το οποίο διαμαρτύρονται είναι το TikTok» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα μέλη του Κογκρέσου.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα από το να βλέπουμε την Κίνα να συλλέγει πληροφορίες από μικρά παιδιά» χρήστες του TikTok, πρόσθεσε.

Αντί να βρει αγοραστή, κάτι το οποίο απορρίπτει η ByteDance, ο νέος πρόεδρος πρότεινε, όπως είχε κάνει και την Κυριακή, ο κινεζικός όμιλος να παραχωρήσει στις ΗΠΑ το 50% του κεφαλαίου του TikTok με αντάλλαγμα να μην εφαρμοστεί ο νόμος στη χώρα.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε στη συνέχεια να κατανείμει τη συμμετοχή αυτή σε αμερικανικά ιδιωτικά συμφέροντα, δήλωσε.

«Θα χρειαστούμε ίσως τη σύμφωνη γνώμη της Κίνας, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τη δώσει» σημείωσε ο Τραμπ. «Το TikTok έχει τεράστια αξία, αλλά αν δεν το εγκρίνουν (αυτό), δεν θα την έχει πια» τόνισε.

Σε σχετική ερώτηση χθες σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησε ότι "σε θέματα λειτουργιών και εξαγορών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίζουν ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς".

Αν η Κίνα αρνηθεί να δώσει το πράσινο φως, "θα τους επιβάλλουμε τελωνειακούς δασμούς", προειδοποίησε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ άλλαξε ριζικά τη στάση του απέναντι στην εφαρμογή αυτή με τους πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ.

Το 2020, είχε εκδώσει διάταγμα παρόμοιο σε όλα τα σημεία με τον νόμο που ψήφισε το Κογκρέσο τέσσερα χρόνια αργότερα, όντας αποφασισμένος να αναγκάσει την ByteDance να πουλήσει.

Ωστόσο, η δικαιοσύνη, στην οποία είχε προσφύγει το TikTok, είχε αναστείλει την εφαρμογή του, κρίνοντας υπερβολικούς τους φόβους όσον αφορά την εθνική ασφάλεια και θεωρώντας το διάταγμα αυτό εμπόδιο στην ελευθερία της έκφρασης.

«Έχω μια αδυναμία στο TikTok την οποία δεν είχα στην αρχή» αναγνώρισε ο Τραμπ, «αλλά πήγα στο TikTok (στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας) και έφερα πίσω τους νέους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

