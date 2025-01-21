Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε χθες Δευτέρα το μέτωπο των εμπορικών πολέμων επιβεβαιώνοντας τη βούλησή του να προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγονται από δύο γειτονικές χώρες, τον Καναδά και το Μεξικό, από την 1η Φεβρουαρίου.

«Προβλέπουμε (σ.σ. την επιβολή επιπλέον δασμών) της τάξης του 25% στο Μεξικό και στον Καναδά επειδή αφήνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων (...) να μπαίνουν (στις ΗΠΑ) και πολλή φαιντανύλη επίσης», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του από τον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε πως έχει σκοπό οι πρόσθετοι δασμοί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποσχέσεις που έκανε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του — παρότι, στη θεωρία τουλάχιστον, οι δυο γείτονες των ΗΠΑ προστατεύονται από τη συμφωνία «ελεύθερου εμπορίου» που αναθεωρήθηκε και υπογράφτηκε κατά την πρώτη του θητεία. Ο κ. Τραμπ παρουσίαζε την εποχή τη συμφωνία αυτή ως την «καλύτερη δυνατή».

Αντιδρώντας στην αναγγελία, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, η Μέλανι Ζολί, έκανε λόγο για «σημαντική στιγμή για τον Καναδά», καλώντας τους συμπολίτες της να παραμείνουν «ενωμένοι».

«Η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο αλλά συνεχίζουμε να θεωρούμε πως θα ήταν λάθος η αμερικανική κυβέρνηση να προχωρήσει στην επιβολή (πρόσθετων) τελωνειακών δασμών», ανέφερε ο Ντομινίκ Λεμπλάνκ, αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών στην καναδική κυβέρνηση.

Η ισοτιμία τόσο του μεξικανικού πέσο όσο και του καναδικού δολαρίου υποχωρούσε έναντι του δολαρίου ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επενδυτές φάνηκαν να προεξοφλούν μείωση της αξίας των εξαγωγών των χωρών αυτών.

Πριν από την εκλογική νίκη του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν αποφασισμένος να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών ευρύτερα, σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, για να υπερασπίσει την αμερικανική παραγωγή., Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να φθάνουν το 60% ή και το 100% για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της Κίνας.

Ερωτηθείς από τον Τύπο αν συνεχίζουν να είναι αυτές οι προθέσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες πως δεν είναι «ακόμη έτοιμος» να ανακοινώσει τέτοια μέτρα και ότι θα συζητήσει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Με εκτελεστικό διάταγμά του, ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου απαίτησε από την κυβέρνηση να εξακριβώσει τα αίτια των εμπορικών ελλειμμάτων της χώρας του και να «συστήσει τα προσήκοντα μέτρα, όπως την επιβολή γενικευμένων επιπρόσθετων δασμών».

«Λέω πάντα ότι οι τελωνειακοί δασμοί είναι από τις πιο όμορφες εκφράσεις στο λεξιλόγιο», χαριτολόγησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του συγκεντρωμένους στην Ουάσιγκτον.

Αν οι ξένες εταιρείες θέλουν να αποφύγουν τους αμερικανικούς δασμολογικούς φραγμούς «το μοναδικό πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι να κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ και να δίνουν σε Αμερικανούς πολύ καλούς μισθούς», έχει πει ο Χάουαρντ Λάτνικ, τον οποίο ο νέος πρόεδρος έχει ονομάσει νέο υπουργό Εμπορίου.

Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης ως σύνολο —εξάγουν περισσότερα προϊόντα στις ΗΠΑ από οποιονδήποτε— βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του νέου προέδρου.

Οι Ευρωπαίοι «είναι σκληροί, πολύ σκληροί. Δεν αγοράζουν τα οχήματά μας, ούτε τα αγροτικά προϊόντα μας, δεν αγοράζουν σχεδόν τίποτα», δήλωσε ο κ. Τραμπ χθες στον Λευκό Οίκο. «Θα ρυθμίσουμε επομένως αυτό το πρόβλημα επιβάλλοντας δασμούς ή υποχρεώνοντας τους Ευρωπαίους να αγοράζουν το πετρέλαιό μας και το αέριό μας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντά της» αν χρειαστεί, διαβεβαίωσε χθες στις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποιώντας ταυτόχρονο ότι τυχόν εμπορικός πόλεμος θα είχε «αληθινό κόστος για όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Ειδικοί αναμένουν πως ενδεχόμενη αύξηση των δασμών θα οδηγούσε σε άνοδο του πληθωρισμού, κάτι που αποκλείουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του

Αμερικανικές εταιρείες προειδοποιούν εξάλλου εναντίον των αντιποίνων από χώρες που θα μπουν στο στόχαστρο, ιδίως ανταποδοτικών δασμών, που θα έπλητταν τις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

