Το TikTok αποκαθιστά τις υπηρεσίες στις ΗΠΑ μετά τη δέσμευση Τραμπ

Το TikTok επαναφέρει τις υπηρεσίες στους 170 εκατομμύρια χρήστες του στις ΗΠΑ, αφού ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα δώσει παράταση 90 ημερών για την επιβολή του νόμου που προβλέπει αναστολή λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, όταν αναλάβει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα.

Το TikTok ανακοίνωσε ότι εργάζεται για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στην πλατφόρμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού ανέστειλε την λειτουργία της για να συμμορφωθεί με νόμο που ψηφίστηκε στο Κογκρέσο.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Χ η εταιρεία ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την διαβεβαίωση προς τους παρόχους ότι δεν θα τους επιβληθούν οι σοβαρές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Ο νόμος προβλέπει πολύ βαριά πρόστιμα για αυτούς τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, έως και 5.000 ανά χρήστη για καταστήματα εφαρμογών.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τρραμπ δεσμεύτηκε να εκδώσει μόλις αναλάβει καθήκοντα προεδρικό διάταγμα για την αναστολή του νόμου που απαγορεύει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο νόμος του 2024 προβλέπει τη δυνατότητα αναβολής της εφαρμογής του για 90 ημέρες ώστε να δοθεί χρόνος για την εξεύρεση αγοραστή, ως εναλλακτική λύση που προσφέρεται στη μητρική εταιρεία, την κινεζική ByteDance, για να αποφευχθεί η απαγόρευση.

«Θα συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για μια μακροπρόθεσμη λύση για να διατηρήσουμε το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες», εξήγησε η εταιρεία.

Ο Τραμπ αποκάλυψε σήμερα ένα πλαίσιο λύσης του προβλήματος που ανακύπτει από τον έλεγχο του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες από κινεζικά συμφέροντα.

«Θα ήθελα να δω μια κοινοπραξία που θα ελέγχεται κατά 50% από Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

