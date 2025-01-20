Το TikTok επαναλειτουργεί στις ΗΠΑ και ευχαριστεί τον Τραμπ

Για λίγο κράτησε η απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ με τον επερχόμενο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως θα αποκαταστήσει την πρόσβαση της εφαρμογής στη χώρα, μόλις επιστρέψει στην εξουσία, σήμερα Δευτέρα.

«Ειλικρινά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να το σώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε μια συγκέντρωση την Κυριακή πριν από την ορκωμοσία του, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν μια κοινοπραξία για να αποκαταστήσουν την εφαρμογή που χρησιμοποιείται από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Σε ένα μήνυμα προς τους χρήστες λίγες ώρες πριν από τη συγκέντρωση, το TikTok ανέφερε: «Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του προέδρου Τραμπ, το TikTok επέστρεψε στις ΗΠΑ».

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η εφαρμογή παρέμενε μη διαθέσιμη για λήψη στα play stores των ΗΠΑ. «Σε συμφωνία με τους παρόχους υπηρεσιών μας, το TikTok βρίσκεται στη διαδικασία αποκατάστασης της υπηρεσίας», ανέφερε το TikTok στην προηγούμενη δήλωση με την οποία ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «παροχή της απαραίτητης σαφήνειας και διαβεβαίωσης στους παρόχους υπηρεσιών μας ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις για την παροχή του TikTok σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς και τη δυνατότητα σε πάνω από 7 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν».

Οι δημόσιες ευχαριστίες του TikTok προς τον Τραμπ, μία ημέρα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, έρχονται σε μια τεταμένη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένως πως σκοπεύει να επιβάλει δασμούς στην Κίνα, ενώ παράλληλα έχει δηλώσει πως ελπίζει να έχει μια πιο άμεση επαφή με τον ηγέτη της χώρας.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον κατηγόρησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν αθέμιτη κρατική εξουσία για να καταστείλουν το TikTok. «Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», δήλωσε εκπρόσωπος.

Το χρονικό

Σημειώνεται πως η δημοφιλής εφαρμογή σταμάτησε να λειτουργεί για τους χρήστες των ΗΠΑ αργά το Σάββατο, πριν τεθεί σε ισχύ την Κυριακή ένας νόμος που το έκλεισε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι υπό την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance, υπήρχε κίνδυνος κατάχρησης των δεδομένων των Αμερικανών.

Ο Τραμπ με τη σειρά του ξεκαθάρισε πως θα «παρατείνει το χρονικό διάστημα πριν τεθούν σε ισχύ οι απαγορεύσεις του νόμου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας. Θα ήθελα οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν μια θέση ιδιοκτησίας 50% σε μια κοινοπραξία», έγραψε στο Truth Social.

Ο Τραμπ επισήμανε πως το εκτελεστικό διάταγμα θα διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εταιρεία βοήθησε να μην πέσει το TikTok στο σκοτάδι πριν από το διάταγμά του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι πιθανότατα θα δώσει στο TikTok μια αναστολή 90 ημερών από την απαγόρευση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, μια υπόσχεση που επικαλέστηκε το TikTok σε μια ειδοποίηση που αναρτήθηκε στους χρήστες της εφαρμογής:

«Ένας νόμος που απαγορεύει το TikTok έχει τεθεί σε ισχύ στις ΗΠΑ. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TikTok προς το παρόν. Είμαστε τυχεροί που ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί μαζί μας για μια λύση ώστε να επαναφέρουμε το TikTok μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του. Παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι», έγραφε το μήνυμα που ενημέρωνε τους χρήστης της εφαρμογής που προσπαθούσαν να μπουν στην πλατφόρμα, η οποία εξαφανίστηκε και από τα Apple και Google Store.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που έδινε στην ByteDance 90 ημέρες για να πουλήσει το TikTok, αλλά στη συνέχεια ενέκρινε μια εταιρική συμφωνία που περιελάμβανε τόσο την Oracle (ORCL.N), όσο και τη Walmart (WMT.N), οι θα έπαιρναν μερίδια στη νέα εταιρεία. Δεν συμφώνησαν ωστόσο όλοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ με τις προσπάθειες να παρακαμφθεί ο νόμος και να σωθεί το TikTok.

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Τομ Κότον και Πιτ Ρίκετς δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωσή τους: «Τώρα που ο νόμος έχει τεθεί σε ισχύ, δεν υπάρχει καμία νομική βάση για οποιουδήποτε είδους "παράτασης" της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του. Για να επανέλθει το TikTok στο μέλλον στο διαδίκτυο, η ByteDance πρέπει να συμφωνήσει σε μια πώληση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου για ειδική εκποίηση, διακόπτοντας όλους τους δεσμούς μεταξύ του TikTok και της κομμουνιστικής Κίνας».

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ δεν έχουν απαγορεύσει ποτέ στο παρελθόν μια σημαντική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νόμος που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Κογκρέσο δίνει στην επερχόμενη διοίκηση Τραμπ ευρεία εξουσία να απαγορεύσει ή να επιδιώξει την πώληση άλλων εφαρμογών που ανήκουν στην Κίνα.

Άλλες εφαρμογές που ανήκουν στην ByteDance, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο CapCut και της κοινωνικής εφαρμογής lifestyle Lemon8, ήταν επίσης εκτός λειτουργίας και μη διαθέσιμες στα καταστήματα εφαρμογών των ΗΠΑ από αργά το Σάββατο.

Λίγα λεπτά μετά την απαγόρευση του TikTok, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για "VPN" αυξήθηκαν κατακόρυφα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Google Trends.

Παράλληλα, οι χρήστες στο Instagram ανησυχούσαν για το αν θα εξακολουθούσαν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που είχαν αγοράσει στο TikTok Shop, το τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου της πλατφόρμας, ενώ οι εταιρείες μάρκετινγκ που εξαρτώνται από το TikTok έσπευσαν να προετοιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Shou Zi Chew σχεδιάζει να παρευρεθεί στην ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ και να συμμετάσχει σε μια συγκέντρωση με τον Τραμπ την Κυριακή, δήλωσε μια πηγή στο Reuters.

Ποιοι θέλουν μερίδιο στο TikTok

Οι «μνηστήρες», συμπεριλαμβανομένου του πρώην ιδιοκτήτη των Los Angeles Dodgers Frank McCourt, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση που οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αξίζει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Πεκίνο έχει επίσης διεξαγάγει συνομιλίες για την πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ στον δισεκατομμυριούχο και σύμμαχο του Τραμπ, Ίλον Μασκ, αν και η εταιρεία έχει διαψεύσει κάτι τέτοιο.

Η αμερικανική νεοσύστατη εταιρεία μηχανών αναζήτησης Perplexity AI υπέβαλε το Σάββατο προσφορά στην ByteDance για τη συγχώνευση της Perplexity με την TikTok U.S., δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει τα σχέδια της εταιρείας.

Η Perplexity θα συγχωνευτεί με την TikTok U.S. και θα δημιουργήσει μια νέα οντότητα συνδυάζοντας τη συγχωνευμένη εταιρεία με άλλους εταίρους, πρόσθεσε το άτομο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.