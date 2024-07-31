Τι είναι το υβριδικό μοντέλο εργασίας: 9 στους 10 CEOs το προτιμούν

Έρευνα της International Workplace Group (IWG), του μεγαλύτερου παρόχου ευέλικτων χώρων εργασίας στον κόσμο, καταδεικνύει ότι εννέα στους 10 CEOs έχουν υιοθετήσει το υβριδικό μοντέλο εργασίας (91%), με τα τρία τέταρτα να υποστηρίζει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας (75%) και έχει συμβάλει θετικά στη διατήρηση του προσωπικού (76%).

Σύμφωνα με τη νέα αυτή έρευνα που διεξήχθη σε 500 CEOs, η συντριπτική πλειοψηφία (74%) δήλωσε ότι η επιχείρησή τους δεν προτεραιοποιεί την πλήρη επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο.

Η έρευνα αναδεικνύει τα πολλαπλά οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις από την υιοθέτηση της υβριδικής εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην εταιρική κουλτούρα, καθώς τα τρία τέταρτα συμφωνούν ότι αυτή έχει βελτιωθεί από τότε που ξεκίνησε η υβριδική εργασία. Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία των εργαζομένων (77%) και αποδοτικότητα συνεργασίας μεταξύ των ομάδων και των συναδέλφων (75%).

Επίσης, η έρευνα αποκάλυψε ότι πάνω από επτά στους 10 CEOs (73%) συμφώνησαν ότι η υβριδική εργασία τους επέτρεψε να προσελκύσουν και να προσλάβουν τα πιο υποσχόμενα ταλέντα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δυνατότητα να προσφέρουν στους υπαλλήλους μεγαλύτερη αυτονομία στο πότε και πού εργάζονται έχει επίσης επιτρέψει στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο ταλέντων, με το 71% των CEOs να δηλώνουν ότι έχουν καταφέρει να συγκροτήσουν μια πιο ποικιλόμορφη ομάδα υποψηφίων.

Ενώ μερικές εταιρείες επιβάλλουν την παρουσία των υπαλλήλων στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, η μελέτη αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι ηγέτες (74%) υποστηρίζουν ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο δεν αποτελεί προτεραιότητα για την επιχείρησή τους στο μέλλον, αναγνωρίζοντας ότι η μη ευελιξία θα μπορούσε να επηρεάσει το προσωπικό και ότι η υβριδική εργασία επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα τους.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) πιστεύουν ότι θα έχαναν ταλαντούχους εργαζομένους αν επέμεναν στην καθημερινή παρουσία των υπαλλήλων τους στο γραφείο.

Έτσι, αντί να ζητούν από τους υπαλλήλους τους να υπομένουν περιττές, μακρινές και ακριβές μετακινήσεις προς τα κεντρικά γραφεία, οι περισσότεροι ηγέτες επιχειρήσεων επιλέγουν να επενδύσουν στο μέλλον, ενισχύοντας και βελτιώνοντας τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της υβριδικής εργασίας.

Σε ποσοστό 94%, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι είχαν επενδύσει σε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της υβριδικής εμπειρίας το τελευταίο έτος, με το 43% να αναφέρει ότι αυτή ήταν η σημαντικότερη επένδυσή τους το προηγούμενο έτος.

Με τη συνεχή επένδυση στην υβριδική εργασία να επιταχύνεται, οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι εκθετικές.

Με εκτιμώμενο αριθμό 1,2 δισεκατομμυρίων εργαζομένων γραφείου παγκοσμίως να υιοθετούν αυτό το μοντέλο, η αγορά εργαλείων και υπηρεσιών για την υβριδική εργασία αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολ.

Οι συνεργατικοί χώροι συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της ικανοποίησης των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα σε ηγέτες επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους.

Μάλιστα, έρευνα της IWG έδειξε ότι οι CEOs εταιρειών που υιοθέτησαν την υβριδική εργασία παρατήρησαν αύξηση στην ευτυχία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, καθώς και βελτίωση στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου. Επιπλέον, το 74% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το υβριδικό μοντέλο θα επικρατήσει στις εταιρείες τους τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.